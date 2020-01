Novos recordes em Wall Street no arranque de 2020

Wall Street fechou a primeira sessão de 2020 em terreno positivo, com os três principais índices em máximos. Os estímulos anunciados pelo Banco Popular da China e o otimismo em torno do acordo comercial entre Pequim e Washington animaram os investidores.

O índice de referência, o S&P 500, valorizou na sessão desta terça-feira 0,79% para 3.256,33 pontos. Igual tendência positiva foi sentida pelo índice tecnológico Nasdaq, que subiu 1,27% para 9.086,81 pontos. Também o industrial Dow Jones somou 1,12% para 28.858,14 pontos.

Durante a sessão desta quinta-feira, o S&P conseguiu chegar ao seu valor mais alto de sempre: 3.258,14 pontos. Também o Dow Jones registou um novo máximo: 28.872,80 pontos. E o Nasdaq atingiu igualmente um valor recorde: 9.093,43 pontos.

Os investidores estão animados, depois de Donald Trump ter anunciado, no Twitter, que os Estados Unidos irão assinar, no dia 15 deste mês, a Fase 1 do acordo comercial com a China. Tal é um passo significativo no alívio das tensões comerciais entre estas duas potências. Depois de concretizada esta fase, o presidente norte-americano deverá deslocar-se à capital chinesa para continuar as negociações comerciais.

A este sinal positivo somou-se, como fator influente na sessão desta terça-feira, o anúncio feito pelo Banco Popular da China de que irá reduzir em 50 pontos base os rácios de capital que são exigidos aos bancos para aumentar a liquidez da economia. A China começará, assim, 2020 com novos estímulos, que prometem aliviar as condições de financiamento de empresas e particulares.

“Em geral, não há muito negatividade entre os investidores”, explicou Rick Meckler, analista da Cherry Lane Investments, citado pela Reuters.

Na primeira sessão da semana, destaque para a Apple e para a Microsoft, cujos títulos subiram, respetivamente, 2,28% para 300,35 dólares e 1,85% para 160,62 dólares. As cotadas tecnológicas foram, de resto, as que mais puxaram pelos mercados norte-americanos, esta quinta-feira.

Também o Facebook brilhou. As ações da empresa de Mark Zuckerberg subiram 2,21% para 209,78 dólares. Também a Disney estreou 2020 com ganhos. Os títulos da gigante do entretenimento somaram 2,47% para 148,20 dólares.