Durante anos as vendas de automóveis elétricos registaram fortes crescimentos. Mais do que duplicaram, ou mesmo triplicaram, de ano para ano, mas em 2019 a tendência inverteu-se. A comercialização de veículos 100% elétricos caiu, apesar de algumas marcas terem aumentado de forma expressiva as vendas. É o caso da Tesla que conseguiu, em 2019, destronar a Nissan.

Em 2018, as vendas de veículos elétricos ligeiros de passageiros ascenderam a 8.241 unidades, mais 95% do que os 4.237 automóveis comercializados um ano antes. Em 2019, contudo, as vendas ficaram-se pelas 7.096 unidades, sendo que os ligeiros de passageiros cifraram-se em 6.883 unidades. Ou seja, assistiu-se a uma quebra de 13,9%, correspondente a 1.145 veículos, nas vendas de ligeiros e de 16,5% nas de ligeiros de passageiros.

Esta quebra surge em contraciclo com a crescente oferta de modelos totalmente elétricos por parte das principais fabricantes de automóveis, mas também com o apetite demonstrado pelos consumidores por estes veículos — os “cheques” do Estado esgotaram num instante — que apesar do preço mais elevado do que os comuns veículos com motores a combustão permitem poupanças avultadas face aos combustíveis. Isto além do fator ambiental.

No ano passado, várias das principais marcas apresentaram novos modelos, enquanto outras lançaram atualizações de gamas que já estavam em comercialização. Um dos modelos que maior impacto teve no mercado foi o Model 3, da Tesla, que levou as vendas da fabricante norte-americana a dispararem em Portugal.

Poucos meses após a chegada do 3 ao mercado nacional, a Tesla passou para a liderança das vendas destes modelos. Afastou a Nissan da primeira posição logo em junho, mantendo-se na liderança desde então, embora com uma margem cada vez mais “magra”. Em dezembro, contudo, afastou-se novamente da fabricante nipónica.

Enquanto a Nissan, com o Leaf, vendeu 89 unidades, a fabricante de Elon Musk registou 302 veículos, elevando o total do ano para 1.979 Tesla comercializados em 2019, entre Model 3, S ou X. Ou seja, vendeu mais 220 unidades que a rival e mais de 800 na comparação com a terceira marca mais vendida entre os elétricos, a Renault, que renovou o Zoe.

A BMW, com o i3 e o i8, vendeu mais de 500 unidades, assim como a Jaguar, com o I-PACE, e a Hyundai, com o IONIQ Electric e o Kauai Electric. A Smart, que a partir deste ano passa a contar com uma oferta exclusivamente elétrica, encerrou 2019 com um total de 407 unidades comercializadas, de acordo com os dados da ACAP.

Veja o ranking da marcas de automóveis elétricos mais vendidas