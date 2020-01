André Silva chegou ao Parlamento em 2015 onde esteve sozinho durante quatro anos a representar o PAN. Nas legislativas de 2019 conseguiu aumentar o número de deputados para quatro e ganhar peso numa legislatura onde o PS venceu as eleições mas sem maioria absoluta. Com esta nova dinâmica, o PAN ganhou um novo relevo na geometria variável necessária para a aprovação de diplomas no Parlamento. O Orçamento do Estado para 2020 será já um primeiro teste.

Numa primeira reação à proposta entregue no Parlamento, Andrés Silva sublinhou que “houve algumas convergências tímidas em algumas matérias, mas houve uma série de propostas que não foram acolhidas”. Para o partido são necessárias alterações nas taxas de gestão de resíduos e de recursos híbridos, especialmente para quem consome mais água, como é o caso das culturas intensivas na atividade pecuária. E é fundamental “aumentar as contribuições das embalagens de uso único e descartável”.

Mas para 2020, o PAN quer “garantir habitação digna para todas as pessoas, aprovar a lei de bases do clima e abolir a tauromaquia“, um espetáculo que ganha adeptos há três anos consecutivos. De acordo com dados do Relatório da Atividade Tauromáquica 2019, publicado esta quinta-feira e citado pelo Público (acesso condicionado), 383.900 pessoas assistiram durante o ano a atividades relacionadas com a tauromaquia, o que representa um aumento de 4.900 espetadores face a 2018, ano em que este número se ficou pelo 379 mil. Estes são alguns dos desejos para o próximo ano que o porta-voz do PAN partilhou com o ECO.

“Garantir habitação digna para todas as pessoas, aprovar a lei de bases do clima, abolir a tauromaquia, assegurar a devida proteção às vítimas de violência doméstica e garantir um combate eficaz e consequente à corrupção.” “Que todas as pessoas participem mais na vida pública e política, pois só através desta participação se pode responsabilizar os eleitos e eleitas pelas decisões tomadas para o país. Maior participação democrática implica mais escrutínio e, logo, mais confiança em quem nos representa.” “Que o PAN continue a demonstrar a importância do voto que nos foi confiado, e que consiga fazer aprovar medidas concretas que respondam aos principais problemas e preocupações do país.”

