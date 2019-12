O ano de 2020 vai ser “de viragem” para os CTT. É o ano em que se assinalam cinco séculos de correios em Portugal, mas, sobretudo, é o ano em termina o atual contrato de concessão do serviço postal universal.

O tema não passa despercebido ao presidente executivo da empresa, João Bento, que diz esperar “que se inicie uma nova fase de crescimento dos proveitos” para a companhia. Conheça três desejos do gestor dos CTT para o país, para o setor e para a própria empresa, contados na primeira pessoa.

Um desejo para o país

Para 2020, desejamos que o país, coletivamente, reforce o seu compromisso concreto, com ações efetivas, para com o combate às alterações climáticas. Consideramos que este tema tem uma relevância crescente, para a sociedade e para as empresas, tendo em conta o objetivo assumido por Portugal para atingir a neutralidade carbónica em 2050. Nos CTT, estamos a trabalhar neste sentido e acreditamos que o caminho para a neutralidade carbónica pode ser alcançado através da aposta em tecnologias de baixo carbono, nomeadamente pelo fomento da mobilidade elétricos, tal como já acontece em grande escala nos CTT.

Um desejo para o seu setor

A digitalização é o grande desafio para o setor postal a nível global. Os CTT, tal como a generalidade dos operadores postais, atuam num setor em profunda transformação e têm vindo a adaptar o seu modelo de negócio para compensar a queda estrutural no negócio de correio, fruto da digitalização, que é transversal a todas as áreas da economia e da sociedade.

Temos a expectativa de que 2020 possa continuar a consagrar a importância decisiva que os operadores postais que forem capazes de se transformar poderão desempenhar no desenvolvimento do comércio eletrónico e na confirmação das tendências de digitalização e remotização da forma como se compram serviços e, sobretudo, produtos.

Um desejo para a sua empresa

2020 é um ano muito relevante para os CTT. Celebram-se os 500 anos de correio em Portugal e é o ano em que termina o contrato de concessão do serviço público universal e em que deverão ser negociados e estabelecidos os termos do novo contrato. É também um ano em que, para além do reforço da rede de retalho através da reabertura de lojas encerradas em sede de concelho, reafirmamos com atos concretos a nossa condição de parceiro de proximidade e de prestador de um serviço de qualidade.

O desejo é, pois, o de que 2020 possa constituir-se como um ano de viragem para a empresa com a expectativa de que se inicie uma nova fase de crescimento dos proveitos, através do alargamento da abrangência da oferta de soluções empresariais cada vez mais inovadoras em torno das áreas nucleares de correio e de logística a par do crescimento do negócio de expresso e encomendas e do Banco CTT, as duas principais alavancas de crescimento da empresa. Por outro lado, aspiramos a que o crescimento do comércio eletrónico, para o qual os CTT tanto têm contribuído — nomeadamente através do lançamento do marketplace de e-commerce dott.pt, mas também com o lançamento de produtos e serviços desenvolvidos internamente ou em parceria com startups do nosso ecossistema — possa permitir assinalar um crescimento muito significativo do negócio realizado através dos nossos canais digitais.

