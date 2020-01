Antas da Cunha ECIJA nomeia novo sócio

A sociedade de advogados Antas da Cunha ECIJA nomeou João de Moraes Vaz como sócio. O advogado, que já era associado desde 2017, centra a sua atividade de prática nas áreas de direito imobiliário e direito comercial.

“A promoção de João de Moraes Vaz é um reconhecimento pelo excelente contributo que tem dado à Antas da Cunha ECIJA e aos nossos clientes, como também um sinal da nossa estratégia de crescimento a qual assenta, também, no crescimento orgânico e na aposta numa nova geração, num escritório que conta agora com oito sócios”, nota Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha ECIJA.

João de Moraes Vaz antes de integrar a Antas da Cunha ECIJA esteve na equipa de direito imobiliário do escritório de advogados Telles de Abreu e Associados. O seu percurso profissional conta também com o estágio no escritório de advogados PROLEGAL – Moser & Lobo d´Ávila, entre 2010 e 2013, tendo trabalhado em diversas áreas de prática.

“A nomeação do novo sócio da Antas da Cunha ECIJA acontece num ano de crescimento e expansão, no qual a sociedade abriu um escritório no Porto“, nota a sociedade em comunicado.