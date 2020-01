De volta ao trabalho? Saiba como evitar distrações

Conseguir manter a concentração no trabalho pode ser difícil, com telefones a tocar, emails, alertas de calendário, ruído de colegas a falar ao telefone ou a passear pelo open space. Além disso, a distração pode agravar-se com as mensagens no telemóvel e os alertas das redes sociais.

Os escritórios open space são a tendência atual e do futuro, mas podem trazer algumas desvantagens, como mais ruído e distrações. Se considera que tem mais tendência para se distrair no trabalho, a empresa de recrutamento Robert Walters, dá cinco conselhos para minimizar as distrações ao longo do dia e manter a concentração.

Divida tarefas

Se tem a seu cargo grandes tarefas com alguma complexidade, nem sempre é fácil manter-se concentrado. Dividir projetos em tarefas mais pequenas, que requerem menos tempo, pode tornar o objetivo final mais viável, alerta a consultora. Geralmente, as tarefas menores são mais fáceis de enfrentar, havendo uma maior probabilidade que a distração tenha um grande impacto no trabalho que procura concluir.

Bloqueie distrações online

Dá por si a fazer scroll nas redes sociais ou nos seus sites preferidos enquanto devia estar a trabalhar? Experimente apps anti-distrações como a Anti-Social ou a Stay Focused, que bloqueiam o acesso a sites específicos por períodos de tempo previamente definidos. Desative também as notificações das redes sociais para não estar sempre a receber alertas potencialmente distrativos.

Trabalhe com os colegas mais produtivos

Pode parecer óbvio, mas rodear-se das pessoas mais produtivas no seu trabalho vai fazer com que também se torne mais produtivo. Segundo a Robert Walters, só o facto de se sentar ao lado de alguém mais focado, ou trabalhar com um colega mais diligente, fará com que se sinta inspirado para fazer o mesmo e reduza a probabilidade de ser interrompido desnecessariamente.

"Inclua tempo para socializar na sua agenda diária para poder motivar-se e ganhar nova energia para as próximas tarefas do dia. Por exemplo, na sua hora de almoço considere ir ao ginásio, dar um passeio no parque ou passar algum tempo ao sol com outros colegas ou amigos” François-Pierre Puech senior manager na Robert Walters Portugal

Estabeleça limites com colegas que causam distração

Por outro lado, se trabalha ao lado de colegas que se distraem por tudo e por nada, estabeleça limites com eles para que estejam conscientes de quando precisa de se concentrar numa tarefa que tem de terminar. É possível dizer a um colega que precisa de silêncio para se poder concentrar, sem que tenha de ser ofensivo. Pode até oferecer uma previsão do tempo que precisa para isso, se considerar necessário ou se o seu colega lhe perguntar.

Crie espaço para intervalos

O tempo máximo durante o qual consegue estar completamente concentrado numa determinada tarefa não ultrapassa muito mais do que uma hora. Por isso, fazer pausas regulares é importante para dar descanso ao seu cérebro e recarregar baterias. Levantar-se para ir buscar um café ou espreguiçar-se um pouco, podem ser duas formas de fazer uma pausa antes de retomar o trabalho.

“Embora pequenas distrações possam parecer inofensivas (o que são dois minutos?), interrupções frequentes podem reduzir a sua produtividade e impactar a qualidade do seu trabalho”, remata François-Pierre Puech, senior manager da Robert Walters Portugal.