Hoje nas notícias: biocombustível, pensões e estacionamento

A incorporação de mais biocombustível vai levar a um aumento na fatura da gasolina e do gasóleo neste ano. Os gastos com o carro deverão também aumentar através do estacionamento, já que em Lisboa serão instalados mais parquímetros. Nos jornais desta segunda-feira destaca-se também que o Governo quer avançar com a eliminação do fator da sustentabilidade, uma medida que põe fim ao corte de 15% nas pensões de cerca de uma dezena de regimes especiais. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Preço da gasolina e gasóleo sobe por causa do biocombustível

Usar mais biocombustível vai aumentar a fatura da gasolina e do gasóleo até dois cêntimos por litro. Em 2020, Portugal terá de elevar de 7% para 10% a incorporação de biocombustível, o que vai levar a um aumento do preço. O gabinete do ministro do Ambiente e da Ação Climática aponta para aumentos de menos de um cêntimo por litro, mas a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas refere que, com o IVA, o valor pode chegar a dois cêntimos por litro na gasolina e 1,5 cêntimos no gasóleo.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Controladores aéreos vão deixar de ter corte de 15% nas pensões

Os controladores aéreos já não vão ser abrangidos pelo corte de 15% nas pensões quando se reformarem aos 58 anos, a idade limite para a profissão. O diploma do Governo que prevê o fim do fator de sustentabilidade, ainda em negociação, elimina este corte para cerca de uma dezena de regimes especiais, nomeadamente uma série de profissões de desgaste rápido. Na lista incluem-se também bailarinos, trabalhadores dos portos, pilotos e pescadores.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Estacionamento pago aumenta em Lisboa

Há cada vez mais estacionamento pago na capital lisboeta e certas zonas vão ter instalados novos parquímetros. Com as aplicações já disponíveis, os condutores conseguem pagar o dia todo em zonas onde deveria existir uma rotatividade dos lugares. A EMEL defende que as aplicações permitem gastar menos papel, que seria utilizado na emissão dos talões.

Leia a notícia completa no Jornal i (ligação indisponível).

Rio utilizou carro e redes sociais do PSD para a própria campanha

Rui Rio utilizou meios do PSD para a própria campanha, para a liderança do partido, nomeadamente um carro, motorista e redes sociais. Em causa estão viagens que Rio fez com o carro e motorista do partido, mas o atual líder do PSD defende-se dizendo que era apenas um desvio num trajeto que já faria normalmente. Rio acrescenta ainda que não vê “qualquer prejuízo para o partido”. José Silvano utilizou também um carro do partido numa viagem que fez enquanto membro da candidatura de Rio.

Leia a notícia completa no Observador (acesso pago).

Empresa ao serviço do Estado chantageia 500 trabalhadores

Os vigilantes das estações de comboio estão a ver-se obrigados a perder a antiguidade de forma a garantir o emprego, uma situação que envolve cerca de 500 trabalhadores. O Ministério do Trabalho admite rescindir o contrato com a empresa de segurança privada em causa, a PSG, por incumprimento das normas legais.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (ligação indisponível).