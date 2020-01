A Uber Portugal criou um programa de “incentivos personalizados” para compensar os motoristas pela descida dos preços do serviço, uma tentativa de assegurar a transição suave para o novo tarifário, que entrou em vigor este ano. Este apoio, em vigor até fevereiro, assegura que os motoristas podem obter o mesmo rendimento médio dos últimos meses, mediante algumas condições que variam de motorista para motorista. Ao que o ECO apurou, em alguns casos, poderão ter de trabalhar 75 horas numa semana, caso queiram aceder ao bónus.

A 2 de janeiro, a Uber anunciou uma descida nos preços do serviço básico de transporte Uber X, que ficou 10% mais barato, segundo cálculos da plataforma. A medida, positiva na ótica do passageiro, gerou desconforto entre os motoristas, que temem a pressão adicional sobre os rendimentos e criticam a decisão da empresa de manter inalterada a comissão de 25% aplicada ao valor das viagens. Foi, inclusivamente, marcado um protesto para o fim de semana que passou, mas que não gerou impacto na operação da Uber em Lisboa.

O ECO sabe que, a somar à preocupação dos motoristas em Portugal está o novo plano de “incentivos personalizados”, anunciado pela empresa num email enviado aos motoristas e parceiros, em simultâneo com o anúncio da descida dos preços. Num desses emails enviado a um motorista, a que o ECO teve acesso, a plataforma exige “tempo online igual ou superior a 75 horas” numa semana, assim como um mínimo de 47 viagens ao serviço da aplicação.

“Entre 6 de janeiro e 2 de fevereiro, garantimos no mínimo 388,49 euros por semana, o mesmo rendimento semanal que recebeu, em média, entre 18 de novembro a 15 de dezembro. Para que seja elegível, terá que cumprir” com os requisitos, informa a empresa, na mesma mensagem enviada a um dos motoristas — o valor varia em função do perfil do condutor. Para além das horas de trabalho e do mínimo de viagens, a Uber exige uma “taxa de aceitação e de cancelamento” em linha com o previsto na nova lei.

Os motoristas são livres para estar online na aplicação da Uber onde, quando e durante o tempo que quiserem. Podem escolher trabalhar as horas que entenderem, dentro dos limites previstos na lei, ou mesmo não trabalhar de todo. Fonte oficial da Uber Portugal

Motoristas podem “trabalhar as horas que entenderem”

Nem todos os motoristas estão a ser “empurrados” para as 75 horas semanais de trabalho, sendo este um valor que, ao que foi possível apurar, está acima da média pedida no âmbito deste programa. Num outro caso consultado pelo ECO, a Uber exige um mínimo de 58 viagens e 53 horas de trabalho para garantir um rendimento igual à média de 410,92 euros semanais. E, num terceiro caso, são pedidas 21 horas semanais de trabalho e 24 viagens mínimas por 162,24 euros por semana.

“É surreal”, comentou um motorista da Uber, que pediu para não ser identificado. Contactada, a presidência da Associação Nacional de Parceiros das Plataformas Alternativas de Transporte (ANPPAT), que representa alguns parceiros de plataformas como a Uber, não respondeu a tempo da publicação deste artigo.

No entanto, fonte oficial da Uber Portugal lembrou que nenhum motorista é obrigado a aceder ao incentivo e justificou ao ECO, com mais detalhe, a decisão de avançar com este plano, bem como a de descer preços.

“Este plano de incentivos tem como objetivo permitir que os motoristas que viajam com a aplicação experimentem os novos preços durante quatro semanas sem comprometer os seus rendimentos esperados. Garantimos que, nas quatro semanas entre 6 de janeiro e 2 de fevereiro, todos os motoristas elegíveis irão receber os mesmos rendimentos que receberam nas quatro semanas entre 18 de novembro e 15 de dezembro, se fizerem uma utilização equivalente da aplicação da Uber nestes dois períodos”, disse fonte oficial da Uber Portugal.

A mesma porta-voz da empresa assumiu acreditar “que esta redução de preços será positiva tanto para utilizadores como para motoristas, mas também que deve ser a Uber e não os motoristas a suportar o risco imediato dessa mudança”. “Após estas quatro semanas, compete-nos a nós continuar a merecer a preferência dos motoristas pelo nosso serviço”, frisou.

A plataforma garante ainda que os “incentivos personalizados”, calculados com base no trabalho que cada motorista já fazia ao serviço da aplicação, estão abertos a todos os que tenham feito “pelo menos uma viagem e estado online, em média, pelo menos dez horas por semana” nas quatro semanas entre novembro e dezembro, acima indicadas. Confrontada com as 75 horas que foram exigidas a um motorista, fonte oficial da Uber garantiu, assim, que esse foi o tempo médio de trabalho desse mesmo motorista no período usado para o cálculo.

“A Uber não exige, nem nunca exigiu, nenhum valor mínimo de horas aos motoristas. Pelo contrário, os motoristas são livres para se ligarem à aplicação onde, quando e durante o tempo que quiserem”, recordou. E sublinhou: “Podem escolher trabalhar as horas que entenderem, dentro dos limites previstos na lei, ou mesmo não trabalhar de todo.”

A lei é omissa quanto a um limite de horas de trabalho semanal, referindo apenas que os motoristas não podem “operar” os veículos por “mais de dez horas dentro de um período de 24 horas”. Ou seja, este limite diário de dez horas aplica-se à “condução efetiva”, como tem sido interpretado pela empresa. Ultrapassado este limite, os motoristas são forçados a ficar offline.

A descida dos preços da Uber apanhou o setor de surpresa, mas acontece num mês tradicionalmente de menor procura pelo serviço. O ECO sabe que outras plataformas estão a analisar a hipótese de também reverem as suas tarifas, mas nenhuma decisão foi anunciada até ao momento.

A Bolt não quis comentar uma eventual descida de preços, enquanto a Kapten não respondeu a tempo de publicação deste artigo. A Cabify já não se encontra a operar em Portugal desde dezembro.