Lime sai de 12 cidades e despede cerca de 100 trabalhadores

A empresa de trotinetas elétricas Lime vai fechar a operação em 12 mercados, nomeadamente em quatro cidades nos Estados Unidos, uma cidade europeia e as restantes na América Latina. Para além disso, vão também despedir aproximadamente 14% do pessoal, ou seja, cerca de 100 trabalhadores. Com estas medidas, a empresa está a tentar tornar-se lucrativa ainda este ano.

As cidades onde a Lime vai deixar de operar são locais onde os resultados não estavam a ser satisfatórios, adianta a Axios (acesso livre, conteúdo em inglês). Entre elas encontra-se Linz, na Áustria, Phoenix e San Diego, nos Estados Unidos, Buenos Aires na Argentina e Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil.

Já em agosto do ano passado, a empresa de trotinetas elétricas anunciou que iria deixar de operar em Coimbra, seis meses depois de ter lançado o serviço na cidade. A marca norte-americana referiu ainda, na altura, que estava a repensar a estratégia de expansão do negócio no país.

Apesar destas decisões, a Lime sinaliza que a intenção é continuar a expandir-se para novos mercados neste ano. “Estamos muito confiantes de que, em 2020, a Lime será a primeira empresa de mobilidade da próxima geração a ser lucrativa“, disse Joe Kraus, presidente da Lime, à Axios.

A Lime não é a única empresa de trotinetas que começou a enfrentar dificuldades. Nos últimos meses, foram quatro as plataformas que saíram da capital portuguesa, Voi, Wind, Tier e Bungo. A Bird chegou a suspender o serviço em Lisboa nas últimas semanas, mas vai regressar às operações na primavera, segundo avança o Dinheiro Vivo (acesso livre).