5 coisas que vão marcar o dia

O Orçamento do Estado (OE) para 2020 continua a centrar atenções, tal como na semana passada. Depois de ter sido aprovado na generalidade, o documento baixa à especialidade. Há também dados económicos em Portugal, enquanto a nível internacional o foco estará no acordo comercial entre Estados Unidos e China.

Saúde, Infraestruturas e Habitação no arranque da especialidade

O OE 2020 foi aprovado na generalidade com votos a favor apenas do PS e abstenção do Bloco de Esquerda, PCP, Os Verdes, PAN, Livre e dos três deputados do PSD Madeira. A apreciação na especialidade começa com a audição da Ministra da Saúde no Parlamento, esta segunda-feira de manhã, enquanto à tarde terá lugar a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação.

Inflação portuguesa sobe em dezembro

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor terá sido 0,4% em dezembro, superior em 0,1 pontos percentuais à registada em novembro. Esta foi a estimativa rápida, que será confirmada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Tal como em novembro, Portugal terá tido a menor taxa anual de inflação na Zona Euro, que subiu para 1,3% no último mês de 2019.

Obrigacionistas da CEMG reúnem-se

Os obrigacionistas da Caixa Económica Montepio Geral vão reunir-se para uma assembleia geral em que vão deliberar sobre alterações a uma emissão obrigacionista de 2010. Em causa está uma emissão de 15 milhões de euros em dívida perpétua com juros condicionados, que era “elegível para cômputo dos fundos próprios de base individual e em base consolidada do Finibanco”, que foi comprado pelo Montepio, nesse ano. O Banco de Portugal decidiu que esta emissão passasse a ser integrada no cálculo de fundos próprios de nível 2 e o banco quer agora alterar as condições do empréstimo.

Delegação chinesa chega a Washington para assinar acordo comercial

A delegação chinesa que está a negociar um acordo comercial com os Estados Unidos deverá chegar esta segunda-feira a Washington para dar mais um passo nas negociações entre os dois países. Está previsto que ainda esta semana o vice-primeiro-ministro chinês Liu He assine um acordo comercial de “Fase 1” em Washington. Falta, depois, a “Fase 2”, que o presidente Donald Trump quer começar já a negociar.

Alemanha, França e EUA emitem dívida de curto prazo

A semana passada ficou marcada pela estreia, este ano, dos países do euro no mercado de dívida pública. Portugal colocou quatro mil milhões de euros numa venda sindicada, na mesma semana em que a Alemanha e a Irlanda, sendo que a altura foi de volatilidade nos mercados devido à tensão entre Estados Unidos e Irão. Esta semana, é a vez da dívida de curto prazo com vários países a emitirem bilhetes. Esta segunda-feira é a vez de Alemanha, França e Estados Unidos, sendo que nos próximos dias também Espanha e Portugal o irão fazer.