Revista de imprensa internacional

Ao fim de mais de 20 anos de união, os altos dirigentes da Nissan estão a preparar uma possível separação da Renault, que implicará a divisão total das áreas de engenharia e produção. Na banca, o European Systemic Risk Board alerta que um ciberataque a um banco pode “escalar rapidamente de uma falha operacional para uma crise de liquidez”. Em Espanha, há cada vez mais pessoas a consultarem o seu banco através do telemóvel. Esta segunda-feira, destaque ainda para a reunião de emergência de Isabel II para discutir “Megxit”.

Financial Times

Nissan tem plano secreto para se separar da Renault

Os executivos seniores da Nissan estão a acelerar o plano secreto para uma possível separação da Renault. Os planos incluem uma divisão total nas áreas de engenharia e produção, assim como mudanças no conselho da Nissan, de acordo com várias fontes, e aumentaram desde a fuga extraordinária de Ghosn do Japão no final de dezembro. Apesar dos esforços para melhorar a relação entre as duas empresas, a parceria com a Renault ter-se-á tornado tóxica, referem fontes próximas do processo. Esta decisão é o último sinal de tensão na aliança mantida pelas duas empresas durante quase duas décadas e encabeçada por Carlos Ghosn.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Expansión

Europa alerta que ciberataques podem desencadear uma crise de liquidez na banca

O European Systemic Risk Board (ESRB), organismo responsável por detetar e mitigar os riscos para a estabilidade financeira na Europa, concluiu, que, em determinas circunstâncias, um ciberataque a um banco pode “escalar rapidamente de uma falha operacional para uma crise de liquidez” que, por sua vez, poderá desencadear uma crise financeira sistémica. Além disso, o ESRB identificou outras vulnerabilidades potencialmente perigosas para o sistema financeiro, como o excessivo endividamento das empresas, o nível de liquidez de ativos em mãos de fundos de investimento e custos relacionados com multas derivadas de problemas de conduta do setor bancário. A entidade garante que está a trabalhar para desenvolver uma regulamentação que leve em consideração estes riscos.

Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

El País

Quase metade dos clientes financeiros usam apps para ir ao banco

Há cada vez mais espanhóis a consultarem o seu banco através do telemóvel. 47,1% dos clientes bancários em Espanha consultam o registo bancário pelo telemóvel pelo menos uma vez por semana, segundo os dados do Grupo Inmark. O estudo refere ainda que nos últimos três anos triplicou a percentagem de clientes que consultam de forma regular o banco principal com o qual operam. “Este crescimento manter-se-á nos próximos anos. As entidades estão a investir na inovação digital das plataformas. Ao mesmo tempo, os utilizadores veem-se ‘obrigados’ a usá-las. Os clientes são cada vez mais sofisticados com estas ferramentas”, explica Manuel López, conselheiro do grupo Inmark.

Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Axios

Trump quer retomar conversas com Kim Jong-Un

Os EUA pretendem retomar as conversações diplomáticas com a Coreia do Norte, que estão paradas desde outubro de 2019. A Casa Branca já informou Pyongyang dessa intenção “através de vários canais”, mantendo-se o derradeiro objetivo de negociar com o líder Kim Jong-Un a desnuclearização da península coreana.

Leia a notícia completa no Axios (acesso livre, conteúdo em inglês).

Reuters

Isabel II convoca reunião de emergência para discutir “Megxit”

A família real britânica vai reunir esta segunda-feira para gerir a crise desencadeada pelo decisão do casal Harry e Meghan, que tenciona afastar-se dos deveres reais e alcançar a “independência financeira”. A reunião vai ser presidida pela rainha Isabel II e contará com a presença dos herdeiros, incluindo os príncipes Carlos, William e o próprio Harry. A decisão do casal Harry e Meghan Markle, tomada de forma unilateral sem ter sido discutida no seio da família, apanhou o país de surpresa e já é conhecida no Reino Unido por “Megxit”.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).