A taxa de investimento das empresas na Zona Euro recuou para os 23,7% no terceiro trimestre de 2019, face aos 25,5% do trimestre anterior, de acordo com dados divulgados, esta terça-feira, pelo Eurostat.

Na comparação homóloga, com o terceiro trimestre do ano anterior, a taxa de investimento das empresas progrediu ligeiramente, já que entre julho e setembro de 2018 foi de 23,4%.

Já a margem de lucros das empresas manteve-se estável nos 39,2%, o mesmo valor do segundo trimestre de 2019 e ligeiramente abaixo do valor registado no período homólogo, de 39,5%. Estes dados são publicados pelo gabinete estatístico europeu e pelo Banco Central Europeu.

Poupança e investimento das famílias mantém-se estáveis

A taxa de poupança das famílias na Zona Euro manteve-se praticamente estável no terceiro trimestre de 2019 face ao trimestre anterior, com um ligeiro recuo de 13,1% para 13%, segundo dados também publicados pelo Eurostat.

De acordo com a estimativa avançada pelo gabinete estatístico europeu, a taxa de investimento também seguiu estável entre julho e setembro do ano passado, fixando-se nos 9,1%, contra 9,0% do segundo trimestre de 2019.

Em termos homólogos, os valores registados no terceiro trimestre de 2019 representam uma subida, já que no mesmo período do ano anterior a taxa de poupança das famílias era de 12,2% e a taxa de investimento de 8,9%.