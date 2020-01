Lisboa sobe, mas BCP e Jerónimo Martins travam ganhos

Em linha com as demais praças do Velho Continente, a praça portuguesa fechou a penúltima sessão da semana em terreno positivo, ainda que tenha registado ganhos modestos. Das 18 cotadas nacionais, apenas quatro ficaram no vermelho, com a Jerónimo Martins e o BCP a protagonizarem as maiores perdas.

O índice de referência, o PSI 20, valorizou 0,07% para 5.306,8 pontos, subindo pela sexta sessão consecutiva. Lá fora, a tendência foi a mesma. O Stoxx 600 subiu 0,2%, o francês CAC 40 avançou 0,1% e o espanhol IBEX somou 1,2%. O britânico FTSE ficou “preso” na linha de água.

A sessão desta quinta-feira ficou marcada por algum otimismo dos investidores, depois de Washington e Pequim terem assinado a “Fase 1” do acordo comercial entre estas duas potências.

Animadas pelo acordo comercial, Altri e Navigator, além da Semapa, protagonizaram os maiores ganhos. As ações da Altri valorizaram 3,12% para 5,98 euros, as da Semapa 1,23% para 13,18 euros e as da Navigator 0,48% para 3,38 euros.

A família EDP também esteve em destaque. Os títulos da empresa liderada por António Mexia avançaram 0,94% para 4,077 euros e os da EDP Renováveis 0,75% para 10,78 euros.

Em terreno negativo, destacaram-se a Jerónimo Martins e o BCP, cujos títulos recuaram respetivamente 1,32% para 15,64 euros e 1,26% para 0,1953 euros, travando os ganhos no PSI-20.

Fora do índice principal da bolsa de Lisboa, a Merlin continua a ser a estrela. Depois de ganhar 5% na estreia na praça nacional, a SOCIMI espanhola subiu mais 4,65% nesta sessão, encerrando a cotar nos 13,50 euros por ação. Em Madrid, os mesmos títulos estão a negociar a um valor bem inferior, nos 12,59 euros.