BTG Pactual já está em Portugal. Abre escritório em Lisboa

Há mais um banco brasileiro a operar no mercado nacional. O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, arrancou a atividade em Portugal com a abertura de um escritório em Lisboa, depois de ter obtido as autorizações necessárias junto do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A intenção de expandir para Portugal tinha sido avançada em setembro, tal como avançado pelo ECO em dezembro. Agora, oficializa a chegada ao país, onde terá Ricardo Borgerth, sócio do banco com 16 anos de atuação na área de Wealth Management da instituição, como responsável pelas operações.

Em Portugal, o foco é o mercado de wealth management. O BTG pretende aproveitar a fuga de brasileiros para Portugal devido à crise vivida naquele país. “Nós já vínhamos atendendo de forma remota uma gama de clientes na Europa, mas com grande concentração em Portugal por conta da migração de brasileiros para o país”, diz Ricardo Borgerth no comunicado em que anuncia o arranque da atividade.

“A ideia de abrir o escritório surgiu para estarmos mais próximos dessas pessoas e para oferecer a novos clientes toda a sofisticação, expertise e retorno do BTG Pactual”, diz, acrescentando que a “meta é triplicar o valor atual sob gestão nos próximos três a cinco anos”. Atualmente, o banco tem 40 mil milhões de dólares sob gestão.

O BTG Pactual, que foi alvo de buscas no âmbito processo de corrupção Lava Jato, terá agora de disputar a atenção dos brasileiros mais ricos que vieram, nos últimos anos, para Portugal, com outros bancos de investimento brasileiros que já anunciaram que pretendem abrir sucursais em Lisboa. O Itau Unibanco, o Banco Bradesco ou a corretora XP Investimentos já cá estão.