A venda da subsidiária do Haitong na Irlanda teve um impacto positivo de quase dois milhões de euros nas contas consolidadas do banco, revelou a empresa num comunicado enviado à CMVM. Até aqui, a empresa estimava que a transação, por 12 milhões de euros, não teria “impacto material nas demonstrações financeiras” de 2019.

Em causa está a conclusão da venda da Haitong Investment Ireland à casa-mãe na China, a Haitong International Holdings, anunciada em dezembro do ano passado. No novo comunicado, o antigo BES Investimento revela que a operação gerou “uma mais-valia de 1.967.823,82 euros nas contas consolidadas do Haitong Bank”.

“Com esta transação, o Haitong Bank reforçou significativamente a qualidade dos seus ativos”, recorda o comunicado, que aponta também para uma descida do rácio de NPL (non-performing loans, vulgo crédito malparado) para um nível abaixo de 5%. “Com a conclusão desta transação, a Haitong Investment Ireland foi excluída do perímetro de consolidação do Haitong Bank”, conclui a nota.

O Haitong conseguiu lucros recorde no primeiro semestre de 2019, na ordem dos 11 milhões de euros. Segundo informou o banco em setembro do ano passado, o resultado teve origem num crescimento de dois dígitos do produto bancário e melhorias de eficiência.