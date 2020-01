5 coisas que vão marcar o dia

A Agência Portuguesa do Ambiente apresenta a decisão final sobre o Aeroporto do Montijo. Marcelo Rebelo de Sousa inicia visita a Israel. Polícia e GNR realizam várias ações de protesto em todo o país. Davos é a partir de hoje, e nos próximos dias, a capital mundial que junta políticos e empresários. O Eurostat divulga dados sobre dívida pública e saldos orçamentais na Zona Euro.

Montijo é aprovado?

A Agência Portuguesa do Ambiente apresenta decisão final sobre o Aeroporto do Montijo. Na sequência da resposta da ANA Aeroportos sobre a proposta Declaração de Impacte Ambiental, a APA apresenta a sua decisão em relação ao novo aeroporto.

Marcelo em Israel

O Presidente da República inicia visita a Israel. Marcelo Rebelo de Sousa estará em Israel até ao próximo dia 24 de janeiro, para participar no Fórum Mundial do Holocausto, em Jerusalém, a convite do seu homólogo israelita, Reuven Rivlin.

Polícia em protesto

Sete sindicatos da PSP e a Associação dos Profissionais da Guarda realizam concentrações em frente ao estádio de Braga, onde decorre a Final Four da Taça da Liga em futebol, em frente do Ministério das Finanças, em Lisboa, e em Faro. O Movimento Zero também vai realizar concentrações em todos os aeroportos portugueses.

Poderosos reunidos em Davos

A cidade suíça de Davos acolhe líderes políticos e responsáveis das empresas mais influentes do mundo no âmbito da reunião anual do Fórum Económico Mundial. Este encontro decorrerá até ao próximo dia 24 de janeiro. Há uma ausência notada: Isabel dos Santos, que tem ocupado as notícias nos últimos dias.

Eurostat divulga dívida e défices no Euro

O Eurostat atualiza os dados sobre as dívidas públicas na Zona Euro relativamente ao terceiro trimestre de 2019. Portugal continuará nos lugares cimeiros como país com maior dívida pública na região. O gabinete de estatísticas da União Europeia revela ainda dados sobre os défices orçamentais.