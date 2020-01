L’Oréal abre programa de trainees. Quer recrutar 15 pessoas

As candidaturas para o programa de trainees da L’Oréal Portugal já estão abertas e dirigem-se a jovens recém-formados nas áreas de gestão, finanças, marketing, digital e social media, logística, vendas, comunicação e recursos humanos. O “Join L” tem 15 vagas para uma experiência profissional de 6 a 12 meses, que terá início em março de 2020. As inscrições podem ser feitas aqui, até 9 de fevereiro.

Com este programa de estágios, a L’Oréal Portugal quer “impulsionar a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de jovens talentos, através da experiência de trabalho prática e através da participação em workshops, conferências e inúmeros projetos e iniciativas transversais, ligados ao negócio e/ou de responsabilidade social”. Cerca de 60% dos talentos da L’Oréal Portugal começou a sua carreira como estagiário na empresa”, sublinha a empresa em comunicado.

A L’Oréal procura candidatos com menos de um ano de experiência na área, com vontade de desenvolver uma carreira em bens de consumo, com sensibilidade para a área analítica e da beleza, que tenham espírito aventureiro e empreendedor, que tenham fortes competências interpessoais e de comunicação, e sejam fluentes em inglês.

“Comecei há 20 anos a minha carreira na L’Oréal Portugal e orgulho-me muito disso.Desde o início tive a liberdade de agarrar projetos ambiciosos e a oportunidade de aprender com líderes muito inspiradores que me deixaram arriscar sempre (…). A L’Oréal Portugal é uma empresa que acredita que o talento só se constrói quando se dá empowerment e se dá possibilidade de cada um deixar a sua marca pessoal”, afirma Cátia Martins, CEO da L’Oréal Portugal.

Os estágios são “feitos à medida” de cada um, garante a L’Oréal. Por isso, será dada “a oportunidade de trabalhar em projetos de forma autónoma, com o apoio e know-how das equipas, podendo ainda fazer parte de projetos transversais com equipas diversificadas, incentivando a partilha de ideias e de novas formas de trabalhar”, esclarece a L’Oréal Portugal. “Esta é uma experiência possível de ser vivida neste programa de estágio único onde convidamos jovens ambiciosos com espírito empreendedor e coragem para correr riscos”, acrescenta a CEO.