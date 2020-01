5 coisas que vão marcar o dia

O dia vai ser marcado por mais audições no âmbito do Orçamento do Estado para 2020, com a ministra do Trabalho e o ministro da Defesa Nacional a marcarem presença no Parlamento para responderem a questões dos deputados sobre o documento. Além disso, o Banco de Portugal vai publicar dados sobre o endividamento da economia em novembro, ao mesmo tempo que a OCDE divulga um relatório sobre as carreiras que os jovens ambicionam. Pode ainda apontar na agenda que continua a cimeira de Davos e que arranca uma das maiores feiras de turismo do mundo, em Madrid.

Continuam audições dos ministros no âmbito do OE

Esta quarta-feira vão continuar as audições dos ministros no âmbito da votação do Orçamento do Estado para 2020. Hoje é a vez da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e do ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho serem ouvidos, e responderem a questões colocadas pelas respetivas comissões sobre o documento.

Banco de Portugal divulga dados económicos

Esta quarta-feira é dia de o Banco de Portugal publicar vários indicadores económicos, entre os quais o valor do endividamento do setor não financeiro referente a novembro. Em outubro, este indicador baixou a fasquia dos 725 mil milhões de euros. O endividamento da economia inclui a dívida de todos os agentes contraída junto da banca. Como não está consolidada, não desconta a dívida entre setores.

OCDE publica relatório sobre as carreiras que jovens ambicionam

A OCDE vai publicar esta quarta-feira um novo relatório, desta vez com dados sobre as carreiras que os jovens esperam para si. Até que ponto essas aspirações estão alinhadas com um mercado de trabalho que está em constante mudança? É a este tipo de perguntas que o relatório vai também dar resposta, para além de dar recomendações sobre como se deve agir com perante estes trabalhadores.

Segundo dia da cimeira económica de Davos

A cidade suíça de Davos acolhe esta quarta-feira o segundo dia da reunião anual do Fórum Económico Mundial, que reúne líderes políticos e responsáveis das empresas mais influentes do mundo. Neste segundo dia, vão ser discutidos temas como as migrações, os mercados financeiros e até o futuro de Espanha, com a presença do mais recente primeiro-ministro Pedro Sánchez. Este encontro vai decorrer até ao próximo dia 24 de janeiro.

Arranca Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR)

Começa esta quarta-feira a 40.ª edição da Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), um dos maiores eventos turísticos do mundo. O evento será inaugurado pela rainha de Espanha, Leticia Ortiz, mas a secretária de Estado do Turismo de Portugal também estará presente. A FITUR vai reunir 11.040 empresas (das quais 161 são portuguesas) de 165 países e regiões e termina no domingo.