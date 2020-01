Santander lidera ranking de igualdade de género da Bloomberg

O Banco Santander obteve a maior pontuação no índice de igualdade de género da Bloomberg 2020 — Bloomberg Gender Equality Index — com uma pontuação de 429 no máximo de 500, distinguindo-se entre quase de 6.000 empresas. No ranking, a Bloomberg avaliou dezenas de critérios noscampos da dimensão do talento e liderança feminina, igualdade e paridade salarial de género, políticas contra o assédio sexual, e marca inclusiva e a favor da mulher.

“Publicar os nossos dados através do Bloomberg Gender-Equality Index é um exercício importante porque permite-nos avaliar as práticas internas e ajudar-nos a entender como estamos em comparação com os nossos pares. O facto de estarmos novamente neste índice destaca o compromisso constante do Santander em facilitar um ambiente inclusivo a todos os nossos empregados e favorecer a igualdade de género na sociedade”, destaca Ana Botín, presidente do Banco Santander.

Em 2020, o Bloomberg GEI avaliou quase 6.000 empresas de 84 países, incluindo apenas 322 no índice final. Em 2019, o mesmo ranking incluiu apenas 230 empresas de 36 países, o que representa um aumento em comparação com o ano passado.

Os dados do índice da Bloomberg revelam ainda que “companhias lideradas por mulheres, têm mais mulheres em outros cargos, e as empresas estão cada vez mais focadas em atrair e reter clientes do sexo feminino”, refere a Bloomberg.

“O nível de transparência, através do qual as empresas estão a promover a igualdade de género nas comunidades locais, está a fomentar as tomadas de decisão um pouco por todo o mundo, e a apoiar os negócios inclusivos no mundo corporativo”, sublinhou Peter T. Grauer, chairman of Bloomberg, sobre os resultados do índice. Segundo a Bloomberg, as empresas que participaram no índice de igualdade de género representam uma capitalização de mercado de 12,6 biliões de euros.

“Em 2019, o banco definiu princípios de diversidade e inclusão que estabelecem os padrões mínimos nos mercados do Santander, que estão incorporados na política de cultura aprovada pelo conselho de administração da entidade. Os padrões pretendem alcançar processos, sistemas, ferramentas e políticas imparciais e inclusivas, gestão do talento e igualdade salarial”, acrescenta o banco em comunicado. O banco Santander continua com mais metas sobre igualdade de género. Até 2025, quer aumentar a percentagem de mulheres em cargos de alta direção até 30% e eliminar as diferenças salariais entre homens e mulheres.