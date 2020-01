Galp afunda mais de 3% e arrasta bolsa de Lisboa

O surto de vírus na China está a penalizar as bolsas globais e o índice português PSI-20 não passou ao lado do sentimento negativo. A bolsa de Lisboa perdeu 0,55% para 5.234,70 pontos, com 12 das 18 cotadas no vermelho. Três delas fecharam mesmo com perdas superiores a 3%. Em sentido contrário, foi o grupo EDP e o BCP a ajudarem a limitar as perdas.

O papel esteve entre os setores mais penalizados. A Altri afundou 3,91% para 5,89 euros, enquanto a Semapa recuou 2,58% e a Navigator perdeu 2,07%. Os CTT desvalorizaram 3,34% para 3,07 euros.

Mas o destaque entre as cotadas que desvalorizaram esteve na Galp Energia. A petrolífera portuguesa caiu 3,19% para 14,10 euros, a reagir à queda do preço do petróleo (o brent perdeu 2% para apenas 62 dólares por barril) e à notícia de que vai comprar projetos de solar fotovoltaico em Espanha por 450 milhões de euros (mas o investimento vai ascender a 2,2 mil milhões até 2023).

Petrolífera afundam na bolsa de Lisboa

Em sentido contrário, o grupo EDP registou fortes ganhos, ainda a reagir à divulgação dos dados operacionais de 2019. A eólica EDP Renováveis disparou 2,74% para 11,26 euros por ação, enquanto a casa-mãe ganhou 1,45% para 4,21 euros. Também o BCP, que subiu 0,53% para 0,1894 euros, ajudou a travar as perdas do índice.

“A praça portuguesa encerrou em baixa, em linha com as bolsas europeias. Os mercados europeus vieram uma sessão negativa. As atenções distribuíram-se pelas notícias relativas ao coronavírus, pelos resultados empresariais conhecidos nos dois lados do Atlântico e pelo Banco Central Europeu”, explicou o BPI, numa nota de fecho da sessão.

Um dos principais temas do dia foi a reunião para decidir a estratégia do BCE, anunciada pela presidente Christine Lagarde. “Contudo, este evento acabou por não ter um impacto relevante no curso dos mercados”, acrescentaram os analistas. O Stoxx 600 recuou 0,8%, enquanto o DAX perdeu 0,4%, o CAC 40 recuou 0,7% e o IBEX 35 derrapou 0,6%.