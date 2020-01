A “estrela” do debate do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) afinal não brilha assim tanto. A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) defendeu esta quinta-feira no Parlamento que embora esteja previsto um excedente de 0,2% do PIB para este ano, os avanços na consolidação orçamental estrutural são praticamente nulos, com o crescimento económico e os juros a desempenharem um papel fundamental para a correção do saldo global.

“Tirando os juros, nestes dois últimos anos, 2019 e 2020, na política orçamental não houve verdadeiramente progressos, aproveitando a melhor a fase mais favorável“, disse aos deputados Nazaré Cabral, acrescentando que há uma “evolução praticamente nula do saldo primário estrutural”.

Este saldo desconta os efeitos do ciclo económico (ou seja, a ajuda que a economia pode dar às contas públicas), as medidas one-off (as que não se repetem) e os encargos com juros da dívida pública.

A presidente da instituição que fiscaliza as contas públicas conclui que o Orçamento “prossegue a trajetória de consolidação orçamental” e trás “boas novidades no comportamento de redução da dívida publica”. No entanto, há “riscos” em torno do Orçamento já que “muito deste progresso se alicerça no comportamento da economia e taxas de juro, fatores que não são controláveis e que dependem de razões externas” onde o panorama é “incerto”.

