Miguel Stanley e Raquel Zita Gomes são portugueses e estão na lista dos 100 melhores dentistas do mundo 2020, um ranking organizado pelo Global Summits Institute. Miguel Stanley tem 46 anos. Raquel Zita Gomes 42. Ambos reconhecem que esta nomeação é fruto de muito trabalho e empenho.

“Sinto-me realmente lisonjeada por ter sido selecionada numa lista tão restrita. Sinto-me muito feliz por representar Portugal, é uma conquista para a medicina dentária portuguesa”, refere ao ECO Raquel Zita Gomes.

Miguel Stanley corrobora a ideia da dentista, e destaca que o “reconhecimento resulta de todo o trabalho e dedicação” que tem vindo a desenvolver “ao longo de mais de duas décadas ligado à medicina dentária”.

Orador convidado em mais de 250 conferências, em 55 países, Miguel Stanley, foi o primeiro dentista na história a fazer um documentário na National Geographic. “Quero representar pelo mundo o melhor da medicina dentária portuguesa”, refere ao ECO Miguel Stanley.

O dentista licenciou-se em 1998 em cirurgia dentária na Escola Superior de Saúde Egas Moniz e realizou posteriormente pós-graduações em Implantologia em Madrid. Miguel Stanley tem carteira profissional há 22 anos e está habilitado a exercer em Portugal, no Reino Unido e no Dubai. É autor de vários artigos científicos e proprietário da White Clinic que faz, este ano, 20 anos. É um rosto conhecido pelos portugueses através de programas de televisão como “Doutor preciso de ajuda” e também como o “responsável” pela reconstrução do sorriso de Cristiano Ronaldo, sendo o dentista do melhor jogador do mundo há 12 anos.

Raquel Zita Gomes é nortenha de gema, está ligada há 18 anos à medicina dentária e é reconhecida internacionalmente como especialista na áreas da implantologia e cirurgia oral. Licenciou-se em 2002, na Faculdade de Medicina Dentária no Porto, e foi nesta instituição que concluiu o seu doutoramento em 2017. Conta com duas pós-graduações na Suécia e já palestrou várias conferências em mais de 25 países.

A dentista considera que foi um caminho repleto de esforços e sacrifícios. “Tudo o que consegui foi graças ao meu esforço. Ter conseguido fazer estes títulos académicos todos e, ao mesmo tempo estar a trabalhar, ser mãe, mulher e empreendedora foi uma conquista muito grande”, destaca Raquel Zita Gomes.

Raquel Zita Gomes destaca que existem muitas médicas dentistas mas “que, nos cargos de chefia, docência e presença em palcos internacionais, as mulheres dentistas contam-se pelos dedos”. Refere com orgulho que “ser uma mulher no mundo de homens e ser uma inspiração para outras mulheres é uma vitória”, e refere estar determinada em tentar que esse paradigma se altere e que não seja “um mundo tão machista”.