A internacional Entrepreneurs Organization (EO) já tem mais de 30 membros em Portugal, anunciou a organização em comunicado. Lançada em Portugal há três anos, a rede internacional de empreendedores conta, no país, com membros com uma idade média de 44 anos, que gerem negócios com uma média de receitas de 2,6 milhões de euros e que empregam, no total, 2.700 trabalhadores.

Liderada a nível local por Miguel Santo Amaro, cofundador da Uniplaces, a EO é uma das maiores redes mundiais “peer to peer” para empreendedores em todo o mundo e reúne já, a nível internacional, cerca de 14.000 empresários. Da rede fazem parte empresários de indústrias como a agricultura, automação, tecnologia, consultoria, imobiliário e turismo, entre muitas outras.

Para pertencerem à rede, os empreendedores devem ser o fundador, cofundador, proprietário ou acionista de uma empresa que fature, no mínimo, cerca de 900 mil euros (um milhão de dólares) anuais.

Fundada em 1987, a rede EO conta com 165 polos locais em 61 países do mundo. Em Portugal, a rede conta com nomes como os de Chitra Stern, cofundadora e CEO do Martinhal Resorts, Filipa Muñoz de Oliveira, fundadora e CEO da Wink, James Frost, cofundador da Quinta de Sant’Ana, José Murta, cofundador e CEO da Tripwix e Rafic Daud, cofundador e managing director da Undandy, entre outros.