A sociedade Abreu Advogados assessorou juridicamente a Via Célere, na obtenção de financiamento para o empreendimento Célere Portodouro, o mais recente da empresa espanhola no nosso país.

Pela Via Célere a operação foi liderada pela jurista Olga Serrano e pelo diretor territorial Francisco Carmona. Já do lado da Abreu Advogados, a assessoria foi liderada pelo consultor, Luís de Andrade Pinhel, para assegurar a obtenção de financiamento.

“Temos vindo a acompanhar o crescimento da Via Célere no mercado português e somos testemunhas do contributo que esta empresa para um mercado em desenvolvimento acelerado, como o imobiliário, em Portugal”, refere Luís de Andrade Pinhel.

O projeto imobiliário da empresa Via Célere está situado no Porto, na zona da Boavista, numa das áreas residenciais mais premium da cidade.

“Este é um relevante projeto de investimento em Portugal pelo que nos empenhámos muito para que tudo estivesse pronto para darmos início à empreitada. Estamos cientes de que a assessoria jurídica é estratégica para a viabilidade da nossa atividade e para o desenvolvimento do negócio em Portugal”, nota Maria Teresa Marzo, diretora geral de negócios.