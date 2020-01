Após a integração do novo sócio, Martim Menezes, que veio reforçar a equipa de contencioso e comercial, a Abreu Advogados voltou a fortalecer a sua equipa com os advogados Tiago Leote Cravo, Sara Mendonça e Pedro Tavares Pereira.

“Com o Martim, integramos também uma equipa com um percurso muito relevante e que vai contribuir para o caminho que estamos a percorrer na afirmação da inovação e da qualidade nos serviços jurídicos para as matérias de contencioso e de comercial”, nota Duarte de Athayde, sócio da sociedade.

Tiago Leote Cravo integra a Abreu Advogados como advogado principal e vai reforçar a área de contencioso e de direito administrativo. O advogado transita da Garrigues e o seu percurso profissional conta com o trabalho desempenhado como adjunto do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Desenvolvimento Regional, para o XX Governo Constitucional, e a integração no gabinete jurídico da Teixeira Duarte e do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Já Sara Mendonça vai integrar a sociedade como associada. A sua experiência centra-se nas áreas de contencioso e arbitragem. Tal como Martim Menezes, a advogada transita da CCA Law Firm.

Por outro lado, Pedro Tavares Pereira vai reforçar a Abreu Advogados enquanto associado, transitando também da CCA Law Firm. O advogado centra o seu percurso profissional nas áreas de contencioso, comercial e societário.