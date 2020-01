Trabalho remoto, flexibilidade horária, redução do horário de trabalho, licença sem vencimento e dias extra são as medidas do novo programa “Your time”, lançado pela Worten para promover o bem-estar dos seus trabalhadores.

Cerca de 44% do total de colaboradores dos escritórios da Worten em Portugal já aderiu a pelo menos uma das medidas. A ideia é aumentar o nível de satisfação dos que ali trabalham e, ao mesmo tempo, atrair novos talentos, informa a empresa em comunicado.

“Um dos aspetos mais relevantes e diferenciadores deste programa é o facto de ser totalmente inclusivo, na medida em que pode ser utilizado por todas as equipas, quer dos escritórios centrais quer da área das operações e vendas. Ou seja, a nossa prioridade, ao criar este plano de medidas, foi, de facto, aumentar o bem-estar das nossas pessoas, dando-lhes a possibilidade de obterem um maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal”, justifica Nuno Nascimento Rodrigues, head of people da Worten, citado em comunicado.

A Worten tem, atualmente, mais de 4.000 trabalhadores em Portugal e Espanha. No balanço dos primeiros seis meses de programa — lançado em julho de 2019 –, a empresa assinala que a medida que recebeu mais pedidos é a que permite trabalhar remotamente, seguindo-se o flexiwork e, depois, os dias extra.

Para usufruir de cada medida, os trabalhadores devem submeter os pedidos numa plataforma digital criada para o efeito. Os pedidos são depois avaliados e, quando aprovados, implementados.