Hoje nas notícias: Chega, Sonangol e prémios do Fisco

Com o debate sobre o Orçamento do Estado para 2020 a chegar ao fim, a política volta a ganhar destaque nos principais jornais nacionais, com o PS a falar de “pontos de encontro” com o PSD e uma nova sondagem a indicar que o Chega “apanhou” a CDU nas intenções de voto. O caso Luanda Leaks continua também em foco: a Sonangol não reclamou das transferências no EuroBic e os advogados portugueses não reportam suspeitas de branqueamento de capitais.

Chega alcança CDU. PSD aproxima-se do PS nas intenções de voto

Se as eleições fossem esta quinta-feira, o Chega obteria 6,2% das intenções de voto, igualando a CDU, segundo o Barómetro da Intercampus. Costa continuaria a vencer, mas com uma margem mais curta (32,8%), já que o PSD cresce para 25,5% e diminui a diferença para o principal adversário. De acordo com estas projeções, o Partido dos Animais e Natureza (PAN) seria ultrapassado pelo partido de André Ventura, que muito provavelmente conseguia formar um grupo parlamentar. CDS continua a perder terreno e posiciona-se atrás da Iniciativa Liberal. Ao mesmo tempo, o Livre recupera.

Fisco dá carros, combustível e vales de compras. Basta dar o e-email

A Autoridade Tributária (AT), mas também a Agência para a Modernização Administrativa, associaram-se a dezenas de empresas na promoção dos serviços digitais. Aderiram à plataforma mudareganhar.pt, permitindo aos contribuintes habilitarem-se a ganhar prémios, entre eles um automóvel, mediante o fornecimento de um e-mail de contacto.

Têm de “haver pontos de encontro” entre PS e PSD

A líder da bancada parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, quer encontrar entendimentos com o principal partido da oposição. A uma semana da votação final da proposta Orçamento do Estado para 2020, a socialista acredita que vai ter de “haver pontos de encontro” entre PS e PSD. Mas sublinha que o objetivo é que haja entendimento com todos os partidos, em especial os que apoiaram a governação na primeira legislatura. “Vamos conseguir encontrar caminhos que não coloquem em causa o que iniciámos há quatro anos”, sublinhou Ana Catarina Mendes.

Sonangol não reclamou das transferências no EuroBic

A petrolífera estatal angolana Sonangol não questionou o EuroBic sobre as transferências que esvaziaram as contas bancárias, em 2017, e que foram agora conhecidas pelo caso Luanda Leaks. As transferências foram feitas para a empresa offshore Matter Business Consulting, controlada por Jorge Brito Pereira, advogado de Isabel dos Santos, com sede no Dubai. A empresa tinha 60 dias para o fazer após ter recebido o extrato em dezembro de 2017, mas nunca o fez, nem mesmo após as denúncias de Carlos Saturnino contra Isabel dos Santos no ano seguinte.

Advogados falham reporte de lavagem de dinheiro

Os advogados são obrigados por lei a reportar operações suspeitas que possam estar ligadas a lavagem de dinheiro, mas não o fazem. Tanto o atual como o anterior bastonários da Ordem dos Advogados confirmam que praticamente não foram feitas quaisquer participações do género por profissionais de justiça, numa altura em que se discute o papel dos advogados e consultores no alegado enriquecimento ilícito de Isabel dos Santos. O caso Luanda Leaks pôs a descoberto, por exemplo, que várias sociedades aceitavam ser pagas através de offshores.

