A Autoridade Tributária (AT), mas também a Agência para a Modernização Administrativa, associaram-se a dezenas de empresas na promoção dos serviços digitais. Aderiram à plataforma mudareganhar.pt, permitindo aos contribuintes habilitarem-se a ganhar prémios, entre eles um automóvel, mediante o fornecimento de um e-mail de contacto.

As entidades aderentes a esta plataforma atribuem códigos aos contribuintes ou clientes que adiram a determinados serviços, como comunicação por e-mail, fatura eletrónica ou adesão a portais online.

No caso da AT, o serviço que dá acesso ao concurso é a fidelização de e-mail, procurando o Fisco a fidelização através do correio eletrónico, para facilitar a comunicação com os contribuintes. Na Agência para a Modernização Administrativa, a participação no concurso pressupõe a adesão à chave móvel digital, diz o Correio da Manhã (acesso pago).

O concurso atribui prémios instantâneos logo após a validação do código, nomeadamente vales de compras. No entanto, os concorrentes ficam ainda habilitados a prémios mensais de valor mais elevado. E conseguem também participar no grande sorteio final em que será atribuído um Volkswagen T-Cross. É a 30 de abril.