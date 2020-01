Revista de imprensa internacional

O Governo espanhol formaliza esta quinta-feira o aumento do salário mínimo nacional para 950 euros, um aumento de 50 euros face a 2018. No plano empresarial, a Endesa está a oferecer 100 euros para angariar novos clientes. Do outro lado do Atlântico, a Apple “apanhou” a Samsung na venda de smartphones e Stefan Persson vai abandonar o lugar de presidente do conselho de administração da H&M.

El País

Sánchez e Iglesias selam a paz com os empresários sobre o salário mínimo

O Governo de coligação espanhol PSOE-Podemos chega a acordo esta quinta-feira com os empresários relativamente ao salário mínimo nacional. Em 2019, o executivo de Sánchez proporcionou uma das maiores subidas da história espanhola no que toca à remuneração mínima, já que o salário mínimo subiu de 735 euros para 900 euros. Para o ano corrente, o salário mínimo deverá chegar aos 950 euros. É expectável que a medida seja aprovada em Conselho de Ministros na próxima terça-feira.

El Economista

Na “guerra” por novos clientes, Endesa dá 100 euros em Espanha

Depois de anos em que os bancos andaram a disputar clientes, apresentado ora spreads baixos na compra de casa, ora com taxa altas nos depósitos, agora a “guerra” por clientes passou para as empresas de energia. Em Espanha, Repsol, Cepsa e Naturgy têm avançado com campanhas agressivas para atraírem novos clientes. A Endesa não fica atrás e avançou, agora, com uma campanha em que oferece 100 euros aos novos clientes. Em Portugal, o “bónus” é de 60 euros.

Bloomberg

Apple e Samsung empatadas nas vendas dos telemóveis

Durante anos, a Samsung tem sido líder incontestável na venda de smartphones. Contudo, essa tendência estará a inverte-se. Os analistas estimam que a empresa liderada por Tim Cook tenha enviado para as lojas 70,7 milhões de iPhones durante o último trimestre, um número ligeiramente superior ao da Samsung que distribuiu 68,8 milhões de smartphones. Por outro lado, Canalys avança com 78 milhões para a Apple e 71 milhões para a Samsung.

Financial Times

Dono da H&M vai sair do cargo. Filho assume o lugar

Aos 72 anos, Stefan Persson vai abandonar o lugar de presidente do conselho de administração da empresa sueca Hennes & Mauritz (H&M). O Chairman será substituído pelo seu filho Karl-Johan Persson que passará de presidente executivo (CEO) para o lugar de chairman. Mas este não é o único jogo de cadeiras: Helena Helmersson, diretora de operações sobe para o lugar de CEO.

The Guardian

Muro de Trump na fronteira com o México não aguenta ventos fortes

Trump quer construir um muro para separar os EUA do México, com o pretexto de que só assim conseguirá acabar com a imigração ilegal. Há já partes da fronteira que têm esse muro, estando em construção novas secções. Uma dessas, cedeu. Fortes ventos levaram a que uma secção entre a cidade californiana de Calexico e a de Mexicali, no México, tenha tombado, sendo que o resultado só não foi pior graças à rápida intervenção das autoridades mexicanas.

