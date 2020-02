Fazer “check-in” na gestão da mudança

Seis capítulos reúnem testemunhos de sucesso e fracasso, contados na primeira pessoa por especialistas e gestores de recursos humanos, profissionais em cargos executivos de grandes empresas e, ainda, um maestro. Ao longo do livro, os leitores são acompanhados pela “tripulação”, composta por Maria João Martins e Teresa Fialho, membros da comissão executiva da consultora My Change, e Pedro Ramos, diretor de recursos humanos do grupo TAP.

“Sharing My Change: Viagem pela gestão da mudança”, faz uma analogia aos passos obrigatórios para quem viaja de avião. No prefácio, ou “check in”, Sérgio Luciano, CEO da Quilaban, reúne textos de reflexão sobre liderança, mudança, confiança e human skills, tendo por base textos clássicos como o “Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carroll ou “O modelo da confiança”, de Ken Blanchard.

No capítulo “destino de sonho”, leem-se histórias de mudança e transformação nas organizações, e no “piloto automático” percebemos como líderes e gestores “pilotam” a mudança e a liderança no dia-a-dia das suas funções. Também é importante refletir sobre “o que levar na mochila”, e neste capítulo encontramos testemunhos sobre o processo de recrutamento, atração e retenção de jovens talentos nas empresas. No “vip lounge”, os autores são convidados para pensar sobre os vários caminhos da mudança.

Editora: Editora RH

Páginas: 143

O que dizem os “protagonistas” da mudança