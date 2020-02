Galp sobe mais de 2,5%. Lisboa segue a Europa

A bolsa nacional fechou em alta, acompanhando as pares europeias. A contribuir para o desempenho positivo do PSI-20 esteve a Galp Energia, com uma subida de mais de 2,5%, beneficiando da recuperação dos preços do petróleo que corrigiram, assim, de mínimos de mais de um ano.

O índice de referência nacional, o PSI-20, fechou a sessão desta terça-feira a valorizar 0,75% para 5.264,140 pontos. Na Europa, o Stoxx 600 — que agrega as 600 maiores capitalizações bolsistas do Velho Continente — somou 1,60%.

As praças europeias recuperaram, desta forma, da ameaça do coronavírus, que ditou uma forte queda dos preços do petróleo perante receios de uma quebra expressiva na procura. A descida levou a OPEP e a Rússia a aventarem a possibilidade de um novo corte na produção o que acabou por ditar uma inversão na tendência das cotações. O Brent sobe 1%.

Nesse contexto, em Lisboa, a Galp teve o melhor desempenho entre as 18 cotadas. A petrolífera liderada por Carlos Nuno Gomes da Silva fechou a subir 2,59% para os 13,69 euros.

Também o BCP contribuiu para o avanço do índice lisboeta, com as suas ações a valorizarem 1,67%, para os 19,51 cêntimos. Ao mesmo tempo, a retalhista Jerónimo Martins avançou 1,58% para 15,78 euros.

A travar os ganhos esteve a EDP, que fechou a cair 0,78% para 4,48 euros, bem como a EDP Renováveis que desvalorizou 0,33% para 11,98 euros. Nas telecomunicações, a Nos recuou 0,35% para 4,62 euros.