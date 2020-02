Governo não exclui aumento do preço das consultas da ADSE

Depois de o vogal do Conselho Diretivo da ADSE, Eugénio Rosa, ter revelado que este organismo está a estudar uma eventual subida dos preços das consultas, o Governo vem agora confirmar que há várias hipóteses em cima da mesa. Contudo, refere ser cedo demais para “traçar cenários”.

Eugénio Rosa já tinha adiantado, em declarações ao Jornal de Negócios, que tinha proposto a subida de 3,99 para cinco euros o valor das consultas pago pelos beneficiários da ADSE na rede de hospitais e de outros prestadores com acordo. Para o vogal, este aumento é necessário para atrair mais médicos e para travar as propostas que, diz, o restante Conselho Diretivo está a estudar. “As propostas que o Conselho Diretivo apresenta são valores mais elevados”, disse.

“As consultas estão com valores baixos e devem aproximar-se um bocadinho mais dos valores praticados pelas companhias de seguros”, refere João Proença, presidente do Conselho Geral e de Supervisão. O importante, nota, em declarações ao Negócios, é manter “a mesma percentagem de copagamento”, ou seja, que os beneficiários não sejam chamados a pagar um aumento desproporcional.

Da parte do Governo, fonte oficial confirma que também estão a ser estudados possíveis aumentos. “A revisão das tabelas está ainda a ser analisada, em conjunto com outras medidas que garantam a sustentabilidade financeira da ADSE e a qualidade e diversidade dos serviços prestados aos beneficiários deste subsistema de saúde. Uma vez que não há ainda nenhuma solução fechada, é prematuro traçar cenários“, refere fonte oficial do gabinete da ministra Alexandra Leitão.

“As tabelas estão a ser revistas, há várias hipóteses a ser equacionadas. O próprio vogal da ADSE que representa os beneficiários faz uma proposta de aumento do preço das consultas”, acrescenta.