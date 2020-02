Corum Investments investe em 11 imóveis. Aplicou 60 milhões

A Corum Investments, sociedade francesa de investimento imobiliário que abriu sucursal em Portugal em outubro 2019, já investiu 60 milhões de euros na aquisição de 11 imóveis em vários pontos do país.

“O ano de 2019 foi marcante para a Corum, que inaugurou o seu primeiro escritório em Portugal, país onde já investiu 60 milhões de euros na aquisição de 11 imóveis em vários pontos do país, contando com arrendatários como o Pingo Doce e o Grupo Rumos”, avança, em comunicado, a gestora imobiliária que se instalou há cerca de quatro meses num espaço da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

A Corum Investments é uma sociedade gestora independente, uma vez que não está ligada a qualquer banco ou grupo bancário, criada em 2011, em França, que gere imóveis avaliados em 2,8 mil milhões de euros, em 16 países.

Em Portugal, os dois fundos disponibilizados pela sociedade gestora são o Corum Origin, com um preço de subscrição de 1.090 euros por ação, e o Corum XL, cujo preço de subscrição de uma ação é de 189 euros.

Por ocasião da abertura da sucursal portuguesa, a gestora de fundos imobiliários referiu que o volume desejável para uma carteira nos primeiros cinco anos situa-se entre os 5% e os 10% em Portugal (na Europa o volume das carteiras é de 18%), esperando, no entanto, um número de subscrições mais baixo do que nos outros países para onde se internacionalizou, como por exemplo Áustria e Holanda, devido, entre outros fatores, aos salários praticados.

A Corum trabalha apenas com arrendamento comercial e com contratos de longa duração, numa lógica de poupança – “muito comum entre os franceses” – com rendimento mensal, cujo reembolso funciona por entrada de novos investidores.