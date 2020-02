As receitas totais da Vodafone Portugal subiram 5,5% no terceiro trimestre terminado em dezembro, em termos homólogos, para 275 milhões de euros, e as de serviços cresceram 5,9%, divulgou esta quarta-feira a operadora de telecomunicações.

No terceiro trimestre fiscal, as receitas de serviços cresceram 5,9% para 247 milhões de euros, sendo que “este desempenho reflete a estabilização do negócio móvel e o crescimento sustentado no fixo, principalmente na televisão paga”, adianta a empresa.

“O desempenho alcançado no terceiro trimestre foi suportado, principalmente, pelo crescimento continuado no negócio fixo“, refere a operadora liderada por Mário Vaz, acrescentando que, no período em análise, “a base total de clientes fixos aumentou 9,7%” em termos anuais, “atingindo 772 mil, dos quais 664 mil são clientes de televisão (+11,4% homólogos)”.

A Vodafone Portugal “continua a expandir o seu ‘footprint’, atingindo no final do trimestre, 3,4 milhões de lares e empresas com fibra”.

A empresa refere que a contribuir para os resultados esteve também a “estabilização do negócio móvel, que atingiu mais de 4,7 milhões de clientes, um aumento de 1,2% em relação ao mesmo período no ano passado”.

“É com enorme satisfação que entramos no último trimestre do nosso ano fiscal com uma dinâmica de crescimento, sustentada na crescente utilização dos nossos serviços por parte dos portugueses”, refere o presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, citado em comunicado.

“Crescimento este que resulta da qualidade e disponibilidade das nossas redes e da adequação dos nossos serviços às necessidades do mercado. A manutenção desta tendência exigirá da nossa parte uma contínua evolução das nossas redes gigabit – fixa e móvel – compromisso que há muito assumimos para possibilitar um futuro de sucesso a Portugal, para que, coletivamente, se consiga tirar o máximo partido das oportunidades que o digital traz”, conclui o gestor.

A operadora recorda que no terceiro trimestre fiscal “prosseguiu com o trabalho de desenvolvimento da sua rede 5G, mostrando em diferentes momentos o potencial da quinta geração de telecomunicações móveis, bem como a disponibilidade da rede Vodafone para o lançamento do 5G em Portugal”.