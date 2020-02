Quantas peças de Lego pode ter a profissão de sonho?

Bombeiro, astronauta ou rockstar. Com a campanha “Build the Future”, criada pela Ogilvy & Mather Thailand, a Lego quis mostrar às crianças que é possível “construírem” o seu futuro. As possibilidades, essas, são tantas quanto as possíveis combinações das famosas peças de plástico.

Nas figuras de Lego em três dimensões, as crianças surgem dentro das construções de Lego, tal como se estivessem a construir a profissão do seu futuro, de dentro para fora.

“O objetivo da Lego é inspirar as crianças a pensar de forma criativa e a revelarem o seu potencial para moldar o seu próprio futuro”, explica o co-chairman da Ogilvy Thailand e diretor criativo da campanha, citado pelo My Modern Met. “As peças de Lego que estão a ser utilizados na construção simbolizam o desenvolvimento das crianças, que cresce gradualmente e se aproxima do futuro que sonharam”.

A campanha arrecadou três prémios de prata na categoria Print and Outdoor, e um prémio de bronze na categoria Design, no Festival de Cannes em 2017.

Lego a inspirar para competências do futuro

Ao longo dos anos, a Lego tem estimulado as crianças a desenvolver a imaginação e o gosto para áreas do futuro, como as ciências, engenharias e tecnologias. Um dos exemplos é a FIRST LEGO League®, que também existe em Portugal, que promove uma competição que dura 12 semanas e desafia os jovens dos 9 aos 16 anos a criar soluções para problemas reais do mundo do trabalho, através de construções com Lego. Também há lugar para os mais novos no FIRST LEGO League Jr., dedicado a crianças dos 6 aos 9 anos.

A FIRST LEGO League® foi desenvolvida pela fundação FIRST – For Inspiration and Recognition of Science and Technology e quer “inspirar os futuros líderes de ciência e tecnologia”, lê-se no site oficial da liga.

A Lego tem criado soluções também para os adultos, como é o caso da ferramenta LEGO® Serious Play®, criada em 1996, e serve como ferramenta para as pessoas nas organizações e que tem como objetivo facilitar a comunicação e promover a inclusão dos colaboradores na resolução de problemas e na projeção do futuro da empresa.