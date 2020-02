O IGCP regressa ao mercado na próxima semana para realizar um duplo leilão de dívida de longo prazo, após a operação sindicada realizada no arranque deste ano. Quer até 1.250 milhões em obrigações do Tesouro (OT) com maturidade em 2026 e 2034.

“O IGCP vai realizar no próximo dia 12 de fevereiro pelas 10h30 dois leilões das OT com maturidade em 21 de julho de 2026 e 18 de abril de 2034, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões”, diz a entidade liderada por Cristina Casalinho em comunicado.

Em causa está uma emissão de OT com um prazo de seis anos e outra com maturidade daqui a 14 anos.

Trata-se da primeira vez, em 2020, que o Tesouro vai ao mercado com um leilão dívida de longo prazo. Isto depois de, em janeiro, ter angariado quatro mil milhões de euros em obrigações do Tesouro a dez anos, mas através de uma operação que contou com o apoio de um sindicato bancário.

O valor angariado nessa ocasião permitiu ao IGCP assegurar quase um quarto do total previsto para todo o ano de 2020. As necessidades de financiamento previstas pela entidade liderada por Cristina Casalinho para a totalidade do ano são 16,7 mil milhões de euros.

A ida ao mercado na próxima semana acontece num contexto em que as yields da dívida pública portuguesa se encontram próximos de mínimos históricos. A taxa de juro a dez anos fixa-se esta sexta-feira nos 0,287%, sendo os dados da Reuters. Já na maturidade a 15 anos, a mais próxima da maturidade mais alargada prevista na operação que se realiza na próxima quarta-feira, a yield portuguesa está nos 0,608%.

(Notícia atualizada às 13h27)