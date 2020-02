A Smartenergy adjudicou à francesa Voltalia, sedeada em Portugal, a construção, operação e manutenção de três parques solares de 134 megawatts (MW) na região de Lisboa, num contrato avaliado em 80 milhões de euros. O arranque da construção deste projeto, que envolve mais de mil operacionais, está previsto para o primeiro semestre de 2020.

Nesta parceria a Voltalia fornecerá todo o seu know-how e prestará um serviço chave-na-mão em relação à construção, operação e manutenção. Estes parques solares vão localizar-se na Margem Sul e serão equipados com painéis fotovoltaicos de alta eficiência e seguidores solares.

Segundo a Voltalia “o total de serviços inclui a construção dos projetos e suas instalações de transmissão (subestação e linha de evacuação), bem como o serviço de Operação e Manutenção (O&M), por um período superior a dez anos”.

“A construção e operação de um grande volume de projetos em Portugal é um dos nossos principais desafios para 2020. A qualidade das equipes da Voltalia, todo o know-how, solidez e experiência dos seus serviços integrados, de construção (EPC) e Operação e Manutenção (O&M), foram os fatores decisivos para a seleção da Voltalia”, explica o CEO da Smartenergy, Horst Mahmoudi, em comunicado.

“Nos últimos anos, as nossas equipas em Portugal foram muito mobilizadas internacionalmente. Boas oportunidades para a prestação de serviços surgiram recentemente no mercado português e estamos felizes em apoiar este nosso novo parceiro, a Smartenergy, localmente na execução dos seus projetos”, refere Sebastien Clerc, CEO do Grupo Voltalia.