Pela primeira vez, há um português no topo da LG Europa

Rui Moita foi nomeado novo diretor europeu de recursos humanos da LG Electronics, depois de três anos na direção de recursos humanos da LG em Portugal. A nível europeu, Rui Moita terá a seu cargo 16 organizações e fará ainda parte do HR Global Advisory Group da LG Electronics em representação da Europa. É o primeiro português a desempenhar este cargo.

Com 25 anos de carreira, Rui Moita tem vindo a assumir funções de gestão de recursos humanos em grandes empresas nacionais e internacionais de diversos setores. Desde 2017, era diretor de recursos humanos da LG Portugal, onde geria diariamente uma equipa de 90 colaboradores. Durante a sua estadia na LG, a empresa recebeu a distinção Great Place to Work, em março de 2019, sendo ainda a única empresa do setor eletrónico a constar da lista das 25 melhores. Também durante o ano passado, Rui Moita acumulou as funções de direção de RH com a de human resources business partner, a nível europeu.

“Esta nomeação representa mais do que um mero reconhecimento individual. É o resultado de um trabalho de equipa, de um verdadeiro compromisso com os resultados de todos os colaboradores da LG Portugal. Mais importante do que qualquer sucesso individual, é o sucesso coletivo. Por isso, agora parto para este novo desafio com a humildade de saber que o caminho para ser melhor nunca termina”, reage Rui Mota.

“Esta mudança deixa-nos naturalmente muito orgulhosos, pois trata-se da primeira nomeação de um português para um cargo de tão elevada responsabilidade e visibilidade na nossa organização. É um novo desafio para o Rui e será um também para nós”, afirma Ruy Conde, diretor-geral da LG Portugal.