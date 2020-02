Angola não consegue notificar Isabel dos Santos

Portugal recebeu do Supremo Tribunal de Justiça angolano um pedido para constituir arguidos Paula Oliveira, Mário Leite Silva e Sarju Raikundula, os portugueses com ligações a Isabel dos Santos suspeita de gestão danosa na Sonangol, avança o Expresso (acesso pago).

As cartas rogatórias foram enviadas com pedido de arresto das contas bancárias e participações em empresas de Isabel dos Santos. Mas, apesar de esta formalidade normalmente ser cumprida presencialmente, o Expresso avança que as autoridades angolanas não conseguiram notificar Isabel dos Santos por não conhecerem o seu paradeiro exato. Isabel dos Santos esteve em Portugal, em simultâneo com o procurador geral de Angola, para assinar documentos relacionados com a venda das suas participações no Eurobic e Efacec, por exemplo, mas vive em Londres, Dubai e Rússia.

“Foram enviadas notificações para as empresas da visada para que possa assinar a constituição de arguido”, revelou fonte judicial angolana, citada pelo jornal.