As participações que Isabel dos Santos tem em empresas portuguesas renderam-lhe cerca de 500 milhões de euros, avança esta segunda-feira o Público (acesso condicionado).

Em causa estão 239 milhões de euros dos dividendos da Galp Energia, a que se somam 189 milhões da Zon/Nos e 66 milhões do BPI (dividendos e mais-valia, sendo que esta última foi calculada pelo Jornal de Negócios aquando da venda ao Caixabank). Assim globalmente, a empresária encaixou 494 milhões de euros com estes negócios em Portugal.

Com apresentação de contas da Galp e na Nos — terça e quinta-feira, respetivamente — a filha do antigo Presidente de Angola ficaria a saber quanto teria a receber em dividendos este ano, mas com as contas congeladas em Angola e em Portugal, e os bens em Angola a empresária poderá não receber o dinheiro, porque na Galp a sua posição é minoritária numa empresa controlada pela Sonangol (onde Isabel dos Santos é suspeita de gestão danosa) e na Nos está tudo em aberto porque não se sabe qual o futuro da pareceria tendo em conta que as três pessoas que a representavam no conselho de administração (Jorge Brito Pereira, Mário Leite da Silva e Paula Oliveira) já saíram na sequência das revelações do Luanda Leaks.