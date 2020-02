O Centro de Excelência em IT da Natixis, no Porto, vai transformar-se num hub de Inovação chamado “Natixis Innovation Hub”. Com esta conquista, o centro da Invicta vai atuar em outras áreas de negócio, nomeadamente nas áreas de finanças e atividades bancárias e passará a recrutar outros perfis para além dos tecnológicos.

No surgimento desta aposta, a Natixis já comunicou que vai contratar mais 130 colaboradores para as áreas de direito, gestão, economia e finanças. Estas novas posições serão integradas em equipas de gestão de recursos humanos, compliance, KYC (Know Your Customer), gestão de risco, backoffice, entre outras. No espaço de três anos a empresa já recrutou mais de 800 trabalhadores de oito nacionalidades, só no Porto.

“A evolução da Natixis em Portugal para um Hub de Inovação é o resultado do trabalho da equipa que construímos nestes três anos, e reflete a aposta do banco no País (…) o Porto transformou-se no segundo hub da Natixis na Europa, logo a seguir a Paris. A nossa missão é continuar a inovar para transformar a banca tradicional”, destaca Nathalie Risacher, senior country manager da Natixis em Portugal, em comunicado.

A Natixis instalou o seu centro de IT no Porto em 2017, para internalizar grande parte dos seus serviços de IT — até então assegurados por fornecedores externos ou equipas dispersas geograficamente — e, de forma integrada e transversal, dar suporte tecnológico aos serviços do banco em todo o mundo.

A empresa “continua a ter como objetivo recrutar profissionais de excelência, com diversos níveis de senioridade” e que esta evolução vai “fortalecer o seu compromisso com os colaboradores e reforçar o seu papel como um dos principais impulsionadores da cultura e dos atributos do grupo como marca empregadora”, explica Maurício Marques, diretor de recursos humanos da Natixis em Portugal.

A Natixis conta com cerca de 16 mil funcionários em 38 países. Oferece aos seus colaboradores um espaço de trabalho flexível e moderno, no centro da cidade do Porto, desenvolvimento de carreira que inclui a possibilidade de mobilidade interna e internacional, parcerias com universidades, programas de formação técnica, metodologias dinâmicas de trabalho, com base na agilidade, na flexibilidade, no empreendedorismo e na criatividade.