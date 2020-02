Antas da Cunha Ecija reforça equipa de Fiscal

A Antas da Cunha Ecija acaba de reforçar a sua equipa de Direito Fiscal com a integração de Margarida Marques Carvalho, na qualidade de associada sénior. A advogada transita da Abreu onde exerceu a sua atividade nos últimos sete anos.

Margarida Marques Carvalho desenvolveu e centrou a sua prática na área do contencioso tributário incluindo a intervenção em processos de arbitragem tributária. Colaborou na execução de projetos legislativos em matéria fiscal nos setores da saúde e do desporto e participou em várias Due Diligence fiscais a grandes grupos empresariais.

Para Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha Ecija: “É com enorme satisfação que acolhemos a Margarida na nossa equipa. Trata-se de uma profissional com provas dadas cujo contributo, estou certo, será de grande relevância para a Sociedade, numa área onde as solicitações têm superado largamente as nossas expectativas”. E remata: Ao longo dos últimos 4 anos, a área fiscal tornou-se numa área estratégica para o nosso escritório. Nesse sentido, não ficaremos por aqui. Estamos atentos ao mercado e tudo faremos para continuar a proporcionar o melhor serviço aos nossos clientes”.

Margarida Marques Carvalho é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2000). Possui um curso de especialização em Fiscalidade pelo INDEG/ISCTE (2001) e um curso de Contabilidade para juristas pela Universidade Católica Portuguesa – Escola de Lisboa (2004). É pós-graduada em Direito Fiscal / Planeamento Fiscal pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2005) e frequentou o Mestrado em Fiscalidade (parte curricular) do Instituto Superior de Gestão.