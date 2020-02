Revista de imprensa internacional

O novo coronavírus continua a marcar a atualidade. O ministro das Finanças e o governador do banco central da China não vão participar na reunião do G20 devido ao surto. Ao mesmo tempo, um relatório aponta que economia alemã não deverá ter grande crescimento este ano. Nas empresas, a Boeing está a investigar os aviões 737 Max, depois de encontrar detritos em reservatórios de combustíveis e a Qatar Airways elevou a participação na IAG.

Reuters

Líderes chineses não vão viajar para o G20

O ministro das Finanças e o governador do banco central da China não vão viajar para participar na reunião preliminar do G20, que terá a 22 e 23 de fevereiro na capital saudita de Riade. Devido ao surto de coronavírus — que já infetou 7.4185 pessoas e fez mais de duas mil vítimas mortais –, o país será representado na reunião por nacionais chineses que trabalham no Banco Mundial em Washington.

Bloomberg

Indústria deverá abrandar crescimento da economia alemã em 2020

A economia da Alemanha não deverá ter grande crescimento este ano, de acordo com um relatório de um grupo de lobby que aponta para o impacto do coronavírus na produção das empresas exportadoras, enquanto o investimento e as contratações estão em espera devido à incerteza. Apesar de o Governo alemão estimar um crescimento de 1,1% e o Bundesbank ainda esperar uma recuperação do sentimento económico, o outlook industrial do DIHK prevê uma expansão de 0,7% e alerta que grande parte do crescimento estará relacionado com efeitos estatísticos e dias de trabalho adicionais.

The Guardian

Boeing investiga aviões 737 Max depois de encontrar detritos em reservatórios de combustíveis

A Boeing deu ordem para serem realizadas inspeções a toda a frota de aviões 737 Max, depois de terem sido encontrados resíduos nos tanques de combustíveis de várias aeronaves deste modelo, situação que pode representar riscos potenciais à segurança dos passageiros. Segundo o memorando da fabricante, os objetos foram descobertos durante a manutenção das aeronaves. “Durante a manutenção, descobrimos detritos de objetos estranhos em aviões 737 Max que estão armazenados. Nesse sentido, recomendamos aos nossos clientes para inspecionem o reservatório de combustível como parte do procedimento”, alerta o porta-voz da Boeing.

Cinco Días

Qatar Airways eleva participação na IAG até 25%

A companhia aérea Qatar Airways elevou a participação que detém na estrutura acionista da IAG, resultante da fusão da Ibéria com a British Airways, de 21,4% para 25,1%. “Até ao momento, o nosso investimento tem sido um êxito e o aumento agora anunciado torna evidente o nosso apoio à IAG e à sua estratégia”, aponta Akbar Al Baker, diretor executivo da Qatar Airways. O aumento do peso do grupo do Qatar chega pouco depois da saída do Reino Unido da União Europeia, um feito que ameaçou a possibilidade de voar na UE da empresa. De acordo com a legislação comunitária, se mais de metade do capital de uma companhia aérea for fora da UE, a empresa deixa de ser considerada europeia e perde o “passaporte” para operar voos domésticos.

Valor Investe

Bolsonaro diz que ministro da Economia fica no Governo até ao último dia

O Presidente do Brasil Jair Bolsonaro admitiu “problemas pontuais” com ministro da Economia, Paulo Guedes, mas garante que este ficará no cargo “até ao último dia” do seu Governo. “Ele sofre ataques, que ocorrem muito mais pela sua competência do que por possíveis pequenos deslizes. E eu já cometi muitos, muitos no passado”, disse o Chefe de Estado. “O Paulo não pediu para sair, mas tenho a certeza de que, assim como ele é um dos poucos que conheci antes das eleições, vai continuar connosco até ao nosso último dia”.

