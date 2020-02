Hoje nas notícias: Efacec, Autoeuropa, sondagens

Num dia em que as capas dos jornais estão dominadas pela aprovação da eutanásia no Parlamento, Isabel dos Santos continua a centrar atenções nas manchetes dos principais jornais nacionais desta sexta-feira, nomeadamente devido à dificuldade em concretizar a venda da participação da angolana na Efacec à banca. A Autoeuropa prestes a atingir os três milhões de carros, a integração dos precários das escolas e as raspadinhas estão também entre os destaques.

Solução da banca para a Efacec “não está fácil”

BCP, Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos formaram um consórcio para comprar a posição de Isabel dos Santos (70%) na Efacec. Mas “não está fácil” ao sindicato bancário fechar uma proposta de aquisição que passa pela conversão de dívida em capital. A solução visa dar capacidade decisória à equipa de gestão da Efacec para já e alienar posteriormente a posição a um investidor que garanta a continuidade da empresa. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (link indisponível).

Autoeuropa prestes a atingir os três milhões de carros

A fábrica da Autoeuropa em Palmela produziu 2.941.955 automóveis desde que abriu, em 26 de abril de 1995. Com um ritmo de produção de 900 carros por dia, a fábrica do grupo Volkswagen em Portugal está prestes a chegar aos três milhões de unidades produzidas, o que poderá acontecer já em abril. A partir do verão, prevê aumentar a produção do SUV T-ROC. Para manter a linha de produção a funcionar, o grupo vai investir 103 milhões de euros durante 2020. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso livre).

PS cai nas intenções de voto desde as eleições. Bloco e Chega destacam-se

O Partido Socialista (PS) continua a cair nas intenções de voto dos eleitores, quatro meses depois das eleições legislativas. O Barómetro da Intercampus indica ainda que o Bloco de Esquerda e Chega estão cada vez mais fortes e que a chegada de Francisco Rodrigues dos Santos dá gás ao CDS-PP. O partido de Catarina Martins supera a marca dos 13%, tendo quase o dobro do quarto classificado, o Chega com 6,9%. Em fevereiro, o PSD interrompe ciclo de recuperação, tendo 23,8% das intenções de voto. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (link indisponível).

Precários das escolas perdem 170 euros ao entrarem nos quadros

Psicólogos e outros profissionais das escolas, que concorreram ao programa de regularização dos precários da Administração Pública, saem prejudicados ao fim do mês por passarem aos quadros. O alerta é feito pelo Sindicato Nacional dos Psicólogos (SNP), que explica que os profissionais integrados no Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) perdem cerca de 170 euros por mês, ou seja, 13% do salário. Leia a notícia completa na TSF (acesso livre).

Cada português gasta 160 euros por ano em raspadinhas

As vendas da Raspadinha em Portugal atingiram os 1.594 milhões de euros em 2018, o que representa um gasto médio de 160 euros por pessoa no país. O número fica acima do registado noutros países como Espanha, onde cada pessoa gasta 14 euros, em média. Por isso, o número de pessoas a chegarem aos consultórios médicos com doenças patológicas de jogo associadas à Raspadinha está a aumentar. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).