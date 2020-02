A Square Asset Management (Square AM) comprou quatro imóveis na capital que estavam a ser vendidos desde o início do ano passado pela Explorer Investments, sabe o ECO. Esta gestora nacional, liderada por Pedro Coelho, desembolsou mais de 47 milhões de euros por estes edifícios, que incluem o Visconde de Alvalade e a CUF Alvalade Clínica, outrora património do Sporting.

A operação ficou concluída em dezembro do ano passado, por um total de 47,2 milhões de euros, de acordo com informações da carteira do fundo CA Património Crescente. Estes imóveis entraram para o mercado no início do ano passado, tal como o ECO noticiou, e, em causa estão o Edifício E, no Alfrapark em Alfragide (13,5 milhões de euros) e o Edifício Smart, no Parque das Nações (12 milhões de euros).

Do pacote faziam também parte o edifício Visconde de Alvalade, que acabou vendido por 18 milhões de euros, e a CUF Alvalade Clínica (3,7 milhões de euros), ambos localizados junto ao estádio do Sporting. Mas o “pacote” que os donos do Penha Longa Resort tinham à venda incluía ainda uma agência bancária na Madeira, que acabou por não ser vendida devido ao facto de os inquilinos terem invocado o direito de preferência sobre o edifício, apurou o ECO.

O pagamento destes 47,2 milhões será feito durante três anos, sem juros, tendo a Square pago até ao momento apenas um terço do valor total, mas já está desde a conclusão do negócio a receber a totalidade das rendas, sabe o ECO. A operação foi fechada com uma yield de 7,5%, um valor considerado acima da média, mas em linha com as demais operações que a Square tem feito.

Esta foi mais uma das muitas operações que a Square tem levado a cabo em Portugal. Em setembro do ano passado, a gestora comprou o Montijo Retail Park ao Commerzbank por 16,3 milhões de euros e, em agosto, tinha comprado um “pacote” de quatro centros comerciais — Continente Telheiras, Continente Loures, Minho Center (Braga) e Gaia Jardim — aos franceses da Klépierre por 111 milhões de euros.

Do Sporting para o Grupo SIL… até à Explorer Investments

Com esta operação, os participantes do fundo imobiliário CA Património Crescente podem dizer que são “donos” de antigo património do clube dos leões. Isto porque, até chegarem às mãos da Explorer, estes imóveis passaram por outros donos.

A história remonta a 2006, ano em que o Sporting decidiu vender o património não desportivo. Na altura, Filipe Soares Franco era presidente dos leões e vendeu quatro edifícios à Silcoge, do Grupo SIL. Na lista incluía-se o Visconde de Alvalade, que acabou vendido por 15 milhões, o edifício da clínica CUF (3,5 milhões), o health club (13,2 milhões) e o Centro Comercial Alvaláxia (cerca de 19 milhões), adiantou no ano passado Pedro Silveira, CEO do Grupo SIL, ao ECO.

Mais de uma década depois, no verão de 2017, a Silcoge vendeu à Explorer um “pacote” de 14 imóveis, que incluíam estes quatro ativos que tinham sido do Sporting. “Cerca de seis são muito bons e, pelo que percebi, eles [Explorer] querem guardar. Há dois ou três em que querem fazer umas obras para vender daqui a quatro ou cinco anos e depois há cinco que eles não gostam, mas que tiveram de comprar no pacote inteiro. São menos atrativos”, explicou o CEO do Grupo SIL.

Mas, apesar de na altura a Explorer ter desembolsado cerca de 150 milhões de euros por este “pacote”, o negócio não foi muito rentável para a Silcoge. “Perdemos dinheiro, vendemos por bastante menos. Porque comprámos caro demais na altura — pelo menos o Alvaláxia. O Visconde de Alvalade penso que ganhámos dinheiro e a CUF foi ela por ela”, notou Pedro Silveira.

E, assim, cerca de dois anos depois de terem comprado estes imóveis, a Explorer pôs cinco destes imóveis à venda, já com o objetivo de tentar encaixar cerca de 50 milhões de euros, como noticiou o ECO. O negócio acabou por superar as expectativas, dado que vendeu apenas quatro por esse valor.