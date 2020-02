Revista de imprensa internacional

O coronavírus continua a fazer manchetes de jornais por todo o mundo, mas as preocupações começam a aumentar ainda mais na Europa, depois de Itália registar a quarta morte. Este escalar do problema está mesmo a preocupar a Comissão Europeia quanto à possibilidade de se fecharem alguns fronteiras na UE. Nas empresas, destaque para a aquisição da Be&Cherry pela Pepsi e para o lançamento do smartphone 5G da Sony.

Reuters

Já há quatro mortes por coronavírus em Itália

Uma quarta pessoa morreu infetada com o coronavírus em Itália, atualmente o país europeu com mais novas infeções. Tratava-se de um homem de 80 anos, que estava hospitalizado para tratamento de uma outra doença. Perante os desenvolvimentos, que dão conta de cerca de 150 pessoas infetadas no país desde sexta-feira, o Governo italiano tem aplicado medidas de contenção do surto. Leia a notícia completa em Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

El País

Bruxelas teme que coronavírus leve ao encerramento de fronteiras na UE

O surto de coronavírus, que se tem alastrado a todo o mundo, está a causar preocupações na Comissão Europeia quanto à possibilidade de haver o encerramento de fronteiras nos países da União Europeia. Fontes próximas de Bruxelas adiantaram que a hipótese de fechar fronteiras começa a ser mais real. “Tememos que, nos próximos dias, algum país implemente isso”, disse. A acontecer, será a primeira vez que as fronteiras são fechadas desde que o espaço Schengen entrou em vigor, em 1995. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol)

The New York Times

Ex-executivo do Facebook cria organização para ajudar a combater alterações climáticas

O ex-chefe de Sustentabilidade do Facebook, Bill Weihl, criou uma organização que pretende ajudar os funcionários de grandes empresas a pressionarem os seus responsáveis para implementarem polícias mais agressivas de combate às alterações climáticas. A ClimateVoice está a ser lançada como um esforço voluntário e tem como objetivo arrecadar fundos e contratar funcionários para que se unam esforços para pressionar os executivos de topo. Leia a notícia completa no The New York Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Bloomberg

Pepsi compra marca chinesa de snacks por 705 milhões

A PepsiCo assinou um acordo para comprar a marca de snacks Be&Cheery à fabricante chinesa Haoxiangni Health Food, num negócio avaliado em 705 milhões de dólares (650 milhões de euros), anunciaram as empresas. A multinacional americana explica que a aquisição desta marca — que vendeu, sobretudo, em plataformas online — representa um passo importante no objetivo que tem em tornar-se a maior empresa alimentar e bebidas da China. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

CNBC

Sony lança esta segunda-feira o seu primeiro smartphone 5G

Chegou esta segunda-feira às lojas o Xperia 1 II, o primeiro smartphone 5G da Sony, que deverá ajudar a empresa a ultrapassar as dificuldades que tem sentido. Com um ecrã de 6,5 polegadas, o smartphone tem ainda uma câmara tripla e os utilizadores podem ainda ter acesso a definições de câmaras profissionais. A Sony espera que este seu dispositivo ajude a impulsionar os seus negócios, depois as vendas de smartphones terem caído quase 16% no último trimestre do ano passado. Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês)