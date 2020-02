Bolsa de Lisboa: Depois das quedas, a subida

A Bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em alta, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,76% para os 5.233,34 pontos. Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa terminou a sessão com o índice PSI20 a cair 3,53% para 5.197,09 pontos e com as 18 cotadas a caírem, por causa dos receios do coronavírus.

Já a bolsa de Tóquio fechou em baixa, com o principal índice, o Nikkei, a perder 3,34%, para se situar nos 22.605,41 pontos. O outro indicador de referência, o Topix, recuou 3,33%, para os 11.618,26.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

