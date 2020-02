Os enfermeiros estão a ser confrontados com o facto de, após vários anos de profissão e de exercerem funções de chefia, regredirem para a categoria mais baixa se deixarem esse cargo. De acordo com o Público (acesso pago), isso acontece devido à transição para a nova carreira especial de enfermagem, que aconteceu no ano passado.

Para serem chefes, têm de ser especialistas, mas, se deixarem esse cargo de liderança, voltam à categoria mais baixa, a de simples enfermeiro. Na prática, é como se regressassem ao início da carreira, uma vez que não ficam posicionados na categoria de especialista, nem de gestor (esta última criada recentemente), mas sim na de enfermeiros, explica a coordenadora da unidade de cuidados na comunidade de Odivelas, Isabel Nunes.

A nova carreira prevê uma nova categoria, de enfermeiro-gestor, mas poderem “encaixar” nesta categoria, estes profissionais têm de se submeter a concursos que não acontecem muitas vezes. Dizem, assim, estarem a ser “despromovidos de modo grosseiro” e “desqualificados de forma lesiva”. São vários os enfermeiros afetados por esta medida e até já foi organizado um grupo que já se queixou à Provedora de Justiça e ao Presidente da República.