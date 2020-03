EY quer recrutar 200 pessoas até ao final do ano

A campanha nacional da consultora EY Portugal, “Experience the Yellow”, já arrancou em janeiro e a empresa está em digressão pelas universidades do país para recrutar 200 jovens talentos até ao final do ano. A consultora procura jovens formados nas áreas de economia, gestão, ciências, tecnologias, engenharias, matemáticas e direito. O objetivo da EY Portugal é continuar a apostar no recrutamento jovem.

A aposta passa pela presença em feiras de emprego nas universidades. A 2 de março, a EY vai estar no Instituto Superior Técnico – Tagus Park, a 3 de março na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a 5 de março na Escola de Tecnologias e Arquitetura do ISCTE, a 10 de março no IST, a 11 de março na Universidade Católica do Porto e a 12 de março no Instituto Politécnico de Setúbal. As ações de recrutamento terminam em abril, onde vai estar presente a 1 de abril, na Universidade do Minho e a 15 de abril na Nova InformationManagementSchool, em Lisboa.

“O processo de recrutamento da EY para 2020 tem como finalidade conhecer um conjunto alargado de estudantes, de uma forma eficaz, mas sem abdicar do rigor, profundidade e exigência dessa avaliação. Através da campanha Experience the Yellow e da nossa participação nas principais job fairs do país, pretendemos chegar aos mais jovens, com foco predominante no sucesso académico dos candidatos, aliado a um set robusto de competências pessoais que configuram exatamente o perfil EYer que pretendemos atrair”, explica Teresa Freitas, diretora de recursos humanos da EY Portugal.

“Pretendemos aproximar os new graduates da realidade do mercado atual. A nossa aposta na diversificação das áreas de recrutamento, os benefícios oferecidos aos jovens talentos, e os valores e propósito EY vividos no quotidiano da consultora, são aspetos fundamentais para a nova geração de New EYers, que consideramos um recurso fundamental para um mercado em permanente mudança”, acrescenta a responsável.