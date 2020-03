Hoje nas notícias: Coronavírus, imobiliário e 5G

O novo coronavírus continua a dominar as páginas dos jornais, desde o “entupimento” nas linhas de apoio ao utente, às dificuldades no recebimento de kits e até no impacto do setor turístico. Ainda a marcar o dia estão as notícias de que a imobiliária Bondstone quer investir 400 milhões em Portugal nos próximos dois anos e, na corrida ao 5G, a Dense Air ameaça não ir ao leilão que vai acontecer em abril.

Linha SNS24 não atendeu 25% das chamadas no pico da crise

A linha de atendimento para os portugueses esclarecerem as duvidas relacionadas com a saúde não conseguiu dar resposta à forte afluência verificada no pico da crise do coronavírus. Na segunda-feira, dia em que foram conhecidos os dois primeiros casos em Portugal, a linha recebeu 13.532 chamadas, mas em 3.569 as pessoas desistiram de esperar pelo atendimento. A situação é ainda mais grave na linha que tem por objetivo orientar os médicos de todo o país para validar eventuais casos suspeitos. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

Corrida global a teste para coronavírus dificultou envio de kits para Portugal

Os testes para detetar o novo coronavírus estão a ser canalizados para países como um maior número de casos, como China ou Itália, provocando uma demora nas encomendas feitas pelas unidades hospitalares e farmacêuticas nacionais. Embora não haja falta destes kits de testes, a verdade é que não há stocks, ou seja, testes armazenados. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso livre)

“Turismo é o setor mais exposto” ao coronavírus. “Páscoa preocupa”, diz Siza Vieira

Embora Portugal não esteja entre os países mais prejudicados pelo coronavírus, há setores mais expostos a esta epidemia, como é o caso do turismo, onde se sente um impacto “moderado”, diz. No entanto, o ministro da economia também reconhece: “Já sabemos que os impactos estão a ser significativos” no setor turístico. Siza Vieira explica que uma das principais preocupações é a época da Páscoa, que tem “impacto significativo no crescimento da economia” portuguesa. Leia a notícia completa na Renascença (acesso livre) e no Público (acesso condicionado)

Dense Air ameaça não ir ao leilão do 5G em Portugal

A Dense Air já tem frequências nas faixas que vão integrar o leilão do 5G, que deverá acontecer em abril, mas a Anacom obriga a empresa a ir ao leilão para manter frequências para além de 2025, ano em que termina a sua licença. Além disso, o regulador quer impor condições na utilização dessas frequências, dois motivos que levam a Dense Air a ameaçar não ir ao leilão. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Imobiliária Bondstone quer investir 400 milhões em Portugal

A Bondstone quer investir 400 milhões de euros nos próximos dois anos em projetos de habitação para a classe média, escritórios, hotelaria e residências estudantis e seniores em território nacional. Através da Louvre Properties, a empresa de investimento e gestão de ativos imobiliários já captou o interesse de fundos britânicos e norte-americanos para estes projetos e, em carteira, tem já 100 milhões de euros. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso livre)